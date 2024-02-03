台日友好紀念燈會台南安平登場　永旺九州贊助抽機票添燈會亮點

▲「2024台灣燈會在台南」安平燈區3日搶先開展，日本永旺九州株式會社在安平設置主題燈區，並提供抽機票活動，黃偉哲市長一同開幕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



「2024台灣燈會在台南」安平燈區3日搶先開展，台南市政府籌備2024台灣燈會初始即向各國外公私團體發出邀約，其中永旺九州株式會社在2023年造訪台南時，即表達積極參與2024台灣燈會意願，因此在安平設置主題燈區並提供抽機票活動。

3日於安平燈區啟燈儀式前，台南市長黃偉哲偕夫人劉育菁一同前往台日友好紀念主題燈區，與永旺九州株式會社社長柴田祐司共同開幕。

台南市長黃偉哲表示，代表台南市民歡迎遠道而來的日本朋友，來到安平這個賞美景、吃美食的好地方，安平燈區今天開幕結合了國家級戲劇表演，希望每位貴賓都能享受台南精心準備的燈會與美食。

他也表示，永旺(AEON)集團是日本第一大零售業者，也是世界第10大零售業者，2021年永旺九州進口台灣鳳梨於旗下賣場銷售，2023年除了進口鳳梨，更增加了芒果，讓更多日本消費者品嚐到台南優質農特產品，是對台南市非常友好的強力合作夥伴。

此外，為了感謝永旺九州對台南的支持與幫助，黃偉哲特地頒發台南市親善大使證書給柴田社長、台南市親善大使暨宣傳大使證書給江口弘明部長，並贈送繡上名字的台南400專屬帽子，期待在未來的日子裡，雙方合作會越加緊密，不管是推動台南的農業、觀光，台灣、日本兩地的情誼會因此次交流更加茁壯、堅固。

永旺九州代表團一行全都繫上台南400的紀念領帶蒞臨燈會現場，表達對這次活動的重視與支持。永旺九州株式會社柴田祐司社長表示，很高興來到熱情的台南與台灣民眾互動交流，希望藉由燈會向台灣民眾表達台日友好的精神，未來也希望引進更多台南美食農特產介紹給日本消費者，推動更深度的台日合作交流。

日前安平台日友好紀念燈會現場，已擺設九州各縣市的打卡牆，遊客在活動攤位寫下對日本、台南的彼此祝福，即可參加永旺九州贊助的「桃園-熊本來回機票」五張的抽獎活動，並於今日安平燈區開幕點燈儀式上由台南市長黃偉哲及永旺九州代表貴賓抽出五位幸運遊客。

此外，為感謝永旺九州協助台灣農產行銷，來自台南宏新果菜運銷合作社與屏東藍天農業生產合作社的兩位農民代表，在黃市長見證下，致贈柴田社長跟江口部長感謝狀，代表台灣農民感謝永旺將台南優質農特產品介紹給更多日本消費者。今日活動包括立委陳亭妃也到場參與。安平燈區於2月3日開展至3月10日止，歡迎全國民眾一同來台南看燈會吃美食。