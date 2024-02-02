「田間大怪獸」邊走邊噴！肥料撒布搬運車曝　有效改善農業缺工　

▲這輛車有效改善農業缺工。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣是農業大縣，為解決農業缺工、禽畜糞去化等問題，縣政府今天在花壇鄉農田舉辦田間示範觀摩，邀請農業資材業者出動被喻為「大怪獸」的自走式肥料撒布搬運車，代人力施肥，1公頃最快20分鐘完成，不僅提升農業機械化，同時兼顧環保與農業生態，一舉數得。

農業處長邱奕志表示，目前正值水稻種植季節，農地須大面積施用基肥，農村年齡約為63歲，人力也呈現老化問題，老農透過機械化耕作，可節省人力，更重要的是，可幫助農民快速地均勻施肥，提高作業效率。

被農民稱為「大怪獸」的自走式肥料撒布搬運車在花壇鄉農田來回穿梭，1車次即可撒佈約4至5噸的有機質肥料，噴撒長寬可達6至8公尺，1公頃最快20分鐘即可作業完成，噴灑面積廣又平均，省錢、省工又省時。

農業資材泰霖生物科技業者張國庸說，自走式肥料撒佈車作業速度為人工施肥的8到10倍，噴灑面積廣又平均，再加上使用可回收再利用的噸袋，可減少肥料袋的污染問題，且合格堆肥不會有令人不舒服的味道，更能避免農地因使用化學肥料或生雞糞導致土壤劣化或有蟲卵、病原菌等衛生問題。

有農民說，許多農民年齡層偏高、農業缺工問題嚴重，以大型撒佈車輛施肥能為農民解決缺工問題，也提高施肥效率，且使用的是合格、還可協助去化禽畜糞，既環保也兼顧農業生態，是良善的循環經濟。