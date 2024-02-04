全台唯一選黨不選人！　Xpark動物全明星大選激戰中

▲Xpark動物全明星大選激戰中。（圖／記者沈繼昌攝）

記者楊淑媛／桃園報導

全台唯一選黨不選人！位於桃園青埔特區內的新都會型水生公園Xpark，舉辦『Xpark動物全明星大選』活動進入第16天，因適值寒假期間，吸引許多親子投票，相當熱絡。水生公園Xpark表示，選舉活動迄2月14截止，距投票日還有10天，館內44名飼育員全力拜票，期透過選舉活動喚起更多民眾對生物的愛與支持。

▲Xpark水生公園入口投票箱。（圖／記者沈繼昌攝）

水生公園Xpark表示，Xpark動物全明星大選的「參選黨團」有：水水團結聯盟（魚類）、毛茸力量（哺乳類）、自由羽翼陣線（鳥類）、行動觸進會（無脊椎動物）、水陸共融黨（兩棲爬蟲類）、電氣生命黨（LSS系統） 。0歲到100歲皆可參與票選，足稱是史上最公平的選舉。

▲Xpark動物全明星大選，每人限定一張選票。（圖／記者沈繼昌攝）

而提到水族館，大家通常只會想到魚類、企鵝、水母等水生生物，但在Xpark裡，這只不過是一小部分生態？！館內其實還住著兩棲爬蟲類的蜥蜴和蛇，山羊、水豚、海獅、海豹等哺乳類，以及金剛鸚鵡和巨嘴鳥等鳥類，總計約有30,000隻以上的多樣化生物們在Xpark共同生活，選情著實激烈。

各生物黨團發言人並親自上陣，向大眾發出最真摯的拜票攻勢！活動期間，飼育員們精心製作了30秒競選影片，展現對生物的熱情與創意，結合獨到見解和生物特色，就是要引發觀眾會心一笑。

另外，Xpark自2月7日起推出新版AR互動體驗『未未的大冒險～去七大洋尋找夥伴吧！～』，與日本創意公司「ROBOT」獨家合作開發，結合影像創意與數位技術，只要在館內7個「AR攝影點」開啟APP與相機，即可觀賞AR短篇動畫，與獨創角色們在Xpark平行時空展開探險。