徒手畫龍！　日本藝術家西村麻里龍年主題畫作Xpark獨家展出

▲日本藝術家西村麻里龍年主題畫作Xpark獨家展出。（圖／Xpark提供）

記者楊淑媛／桃園報導

位於桃園青埔的Xpark都會型水生公園，迎龍年到來與日本藝術家西村麻里（MARI NISHIMURA）獨家合作舉辦主題畫展。西村麻里2日親臨 Xpark徒手以手指在大型畫布上現場創作龍年主題畫作，和Xpark總經理手嶋一雄祝賀全民福龍迎祥躍新程。

Xpark表示，藝術家西村麻里出生於熊本縣，創立 MARI NISHIMURA INC. 並擔任負責人，以獨特的色彩和能量創作，透過她的畫作生動地表現出生命力；自 2015 年在洛杉磯舉辦個展後，相繼於紐約、倫敦、米蘭、柏林、洛杉磯等世界各地舉辦展覽，佳評如潮，獲得國內外多項廣告大獎。

▲西村麻里和Xpark總經理手嶋一雄祝賀全民福龍迎祥躍新程。（圖／Xpark提供）

西村麻里的畫作，被譽為是充滿力量與熱情的。她在作畫時通常不描繪草稿，而是先靠著靈感，徒手以手指觸摸畫布後再堆疊色彩，最後才用畫筆描繪。自小她就非常喜歡龍，會專心一志地畫龍。作品裡經常出現龍的身影。她描繪的龍是既溫柔高貴，又精緻美麗。她將人生中洋溢的幸福與其背後的痛苦與悲傷，帶入日本的元素後融入自己的作品，並以獨特的色彩呈現。在創作大眾流行畫作時，她主要使用壓克力顏料。並且，有時也會混入「礦物顏料」或「神社的沙粒」。