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2024大選落幕！Xpark動物全明星大選接力登場　票選生物新領袖

▲2024大選落幕！Xpark動物全明星大選接力登場

▲2024大選落幕！Xpark動物全明星大選接力登場。（圖／Xpark提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2024大選落幕，位於桃園青埔特區內的新都會型水生公園Xpark，舉辦『Xpark動物全明星大選』活動，由Xpark海洋與生物選舉委員會，秉持最純淨的競選領域，以完全生物視角立場出發，邀集倍受推崇的海生明星們為各自的群類黨團夥伴展露頭角、正向發聲，打造全台唯一選黨不選人，絕無年齡限制的公民投票機制。

水生公園Xpark表示，自即日起至2024/2/14(三)止，海生界年度盛事限時展開，Xpark全面海選、邀請全民參與投票，您的每一票都代表著對生物的愛與支持，誰是Xpark 2024生物新領袖等你來揭曉！

▲2024大選落幕！Xpark動物全明星大選接力登場

▲全台唯一選黨不選人。（圖／Xpark提供）

Xpark動物全明星大選的「參選黨團」有：水水團結聯盟(魚類)、毛茸力量(哺乳類)、自由羽翼陣線(鳥類)、行動觸進會(無脊椎動物)、水陸共融黨(兩棲爬蟲類)、電氣生命黨(LSS系統) 。0歲到100歲皆可參與票選，足稱是史上最公平的選舉。

▲2024大選落幕！Xpark動物全明星大選接力登場

而提到水族館，大家通常只會想到魚類、企鵝、水母等水生生物，但在Xpark裡，這只不過是一小部分生態？！館內其實還住著兩棲爬蟲類的蜥蜴和蛇，山羊、水豚、海獅、海豹等哺乳類，以及金剛鸚鵡和巨嘴鳥等鳥類，總計約有30,000隻以上的多樣化生物們在Xpark共同生活，選情著實激烈。

▲2024大選落幕！Xpark動物全明星大選接力登場

▲飼育員與各類生物結黨成派！力爭獲選Xpark最大黨。（圖／Xpark提供）

由於，每個生物都由專業的飼育員悉心照料，館內共有44名飼育員以照顧家人的愛心，確保這個大家庭的成員們能夠無憂無慮、舒適愉快地生活著；除了照顧生物之外，飼育員的另一項重要使命，便是向大眾傳遞各生物的魅力與知識，透過一場場生物互動展演活動－「Xrun！」運動會，加價服務的「潮間戲灘」、「後場探險」等，讓大家更深入了解生物的習性與生命奧妙之處。

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