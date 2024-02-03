綠酸柯文哲「人緣好」很多人找　「像去年說有人出2億美金要他退選」

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院長之爭，白綠陣營相互指控，綠營稱民眾黨主席柯文哲致電醫界大老、盼民進黨支持黃珊珊當立法院長。事後，柯文哲不滿被爆料、痛批綠營造假，並要提告民進黨發言人吳崢、媒體。對此，吳崢今（3日）受訪時表示，陳永興公開信已經交代得很清楚，尊重柯文哲提告，他也樂意上法院把事實再清楚說明一次。柯文哲人緣很好，很多人會找他分享意見，就如同他去年說有人要出兩億美金喬他退選，但並非每個找他講話的人背後都有代表性。

吳崢表示，從昨天到今天民眾黨全黨打一人，從發言人、主任、立委、黨團幹部跟主席都在打一個小小發言人，但事實已經很清楚，從他昨天的發文，包含柯文哲說法、陳永興醫師公開信，比對各方說法事實非常清楚：第一、柯文哲確實31日打給陳永興醫師；第二、這通電話提到關於珊昌配的討論；第三、珊昌配的提議後來也不被民眾黨團和民進黨團接受，這三點在前天晚上的貼文已經陳述相當清楚，事實和我的說法一致。

吳崢指出，關於所謂中間人，民進黨並沒有授權任何人代表提議珊昌配，過程中大家也可以看到民進黨有跟在野黨合作善意，但絕對不會因此失去或放棄原則。至於這兩人跟民進黨的關係？吳表示，不論他們有什麼樣的人際關係，民進黨並未授權任何人代表黨中央、黨團提議珊昌配。

柯文哲堅持是中間人要求打電話？吳崢指出，柯文哲有他堅持的說法，甚至揚言提告，昨天說下週就要採取法律行動，自己都尊重也樂意上法院把事實再清楚說明一次。

吳崢表示，民眾黨全黨打一人，但這件事重點非常明確，在民眾黨聲稱「民進黨提議珊昌配」以前，社會關注焦點是民眾黨跑票、第二輪棄權，是否如媒體評論保送韓江配，要換取國民黨召委以及法案上合作，這才是社會關注，民眾黨應該回應社會質疑，這才是開大門走大路作法。

吳崢指出，無論所謂中間人聲稱是出於什麼動機接觸柯文哲，或是互動中接受什麼樣的訊息，民進黨態度非常清楚，黨中央跟黨團並未授權任何代表就「珊昌配」議題和柯文哲接觸，這點事實非常明確，柯文哲聲量非常高、人緣很好、政壇地位關鍵，所以很多人會找他分享意見，就如同他去年說有人要出兩億美金喬他退選，但並非每個找他講話的人背後都有代表性。

吳崢強調，陳永興的公開信已經把來龍去脈交代得很清楚，民進黨理解事情發生經過和陳永興說法一致，若柯文哲認為陳永興的記憶跟他不同，他應該跟陳永興討論，但他也說自己很尊重陳醫師、尊重他的善意，可是引述陳永興說法的吳崢實在太可惡、一定要提告。既然陳永興醫師的地位是值得敬重，他的說法自然也值得信賴，民進黨的說法跟陳永興還原的過程非常一致。

至於民眾黨強調，不可能把票投給蔡其昌？吳崢回應，民進黨並沒有提議珊昌配，而是接受到珊昌配的訊息後，也認為沒辦法接受，民進黨的立場就是院長支持游錫堃、副院長可以談合作，所以民進黨沒有接受這樣的提議，自己之前也有提到民眾黨團後來同樣不買單珊昌配，就事實已經說得很清楚，民進黨團跟民眾黨團無法在這件事情上達成共識。