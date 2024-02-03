送神日「清屯」！大掃除9物品必丟　專家示警：財運衰敗

▲2/3日家中「送神」結束後，即可開始使大掃除，迎來煥然一新的氣象。（示意圖／CTWANT提供）

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根據傳統習俗，在農曆12月24日、也就是今天（3日）中午前將家中常駐神佛送返天庭後，人們就可以開始進行大掃除。社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教授指出，大掃除象徵除舊布新，意味著把舊一年的晦氣和污穢清除乾淨，迎來煥然好運氣。不過，楊登嵙也提醒，大掃除時，家中有些物品是必須清除的，不然會影響健康、運勢、財運。

一、破碗、破杯、破盆

若家裡有破掉或缺角的鍋碗瓢盆，建議馬上丟棄，使用有裂紋丶缺口的物品，除了有割傷的危險，對運勢來說，容易引發意外及破財。

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二、枯死植物

家中有枯死植物務必要連根拔除！現在有些人會將枯死的植物直接當裝飾，但此舉不但會滋生黴菌、細菌，這些枯槁死氣是衰敗之象，會引發病痛及藥物不斷，宅運及運勢下滑。

三、過期或不吃的藥

過期的藥可能已經變質，服用會對身體造成傷害，過期或不吃的藥要丟棄，以免誤食，引發健康問題。

四、過期的食物

過期的食物可能已經變質，滋生黴菌、細菌，吃下肚會對身體造成傷害，腐敗之氣，也會誘發健康出狀況及運勢下滑。

五、損壞不修的家電

家電損壞就要立即修復，堆積損壞不修的家電，會製造出衰敗及不穩定的磁場，引發家運下滑，運勢及財運衰敗。

六、老舊娃娃、人偶

老舊娃娃、人偶容易滋生黴菌、細菌，甚至附著陰氣，引發病痛藥物不斷、犯小人、靈異現象。

七、舊雜誌、型錄

老舊雜誌、型錄沒有保存價值要丟棄，在潮濕的環境下會發霉，滋生細菌，發霉過氣，引發健康不佳，運勢下滑。

八、破損老舊不穿的衣服

破損老舊不穿的衣服有破損衰敗之氣，引發破財、運勢不佳。

九、看了心情會不好的物品

觸景傷情，看了心情會不好的物品要丟棄，這負面能量的物品，引發心情鬱悶、健康下滑、運勢不佳。

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