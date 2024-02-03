　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

送神日「清屯」！大掃除9物品必丟　楊登嵙示警：財運衰敗

大掃除。（示意圖／istock）

▲2/3日家中「送神」結束後，即可開始使大掃除，迎來煥然一新的氣象。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT提供

根據傳統習俗，在農曆12月24日、也就是今天（3日）中午前將家中常駐神佛送返天庭後，人們就可以開始進行大掃除。社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教授指出，大掃除象徵除舊布新，意味著把舊一年的晦氣和污穢清除乾淨，迎來煥然好運氣。不過，楊登嵙也提醒，大掃除時，家中有些物品是必須清除的，不然會影響健康、運勢、財運。

一、破碗、破杯、破盆

若家裡有破掉或缺角的鍋碗瓢盆，建議馬上丟棄，使用有裂紋丶缺口的物品，除了有割傷的危險，對運勢來說，容易引發意外及破財。

[廣告]請繼續往下閱讀...

二、枯死植物

家中有枯死植物務必要連根拔除！現在有些人會將枯死的植物直接當裝飾，但此舉不但會滋生黴菌、細菌，這些枯槁死氣是衰敗之象，會引發病痛及藥物不斷，宅運及運勢下滑。

三、過期或不吃的藥

過期的藥可能已經變質，服用會對身體造成傷害，過期或不吃的藥要丟棄，以免誤食，引發健康問題。

四、過期的食物

過期的食物可能已經變質，滋生黴菌、細菌，吃下肚會對身體造成傷害，腐敗之氣，也會誘發健康出狀況及運勢下滑。

五、損壞不修的家電

家電損壞就要立即修復，堆積損壞不修的家電，會製造出衰敗及不穩定的磁場，引發家運下滑，運勢及財運衰敗。

六、老舊娃娃、人偶

老舊娃娃、人偶容易滋生黴菌、細菌，甚至附著陰氣，引發病痛藥物不斷、犯小人、靈異現象。

七、舊雜誌、型錄

老舊雜誌、型錄沒有保存價值要丟棄，在潮濕的環境下會發霉，滋生細菌，發霉過氣，引發健康不佳，運勢下滑。

八、破損老舊不穿的衣服

破損老舊不穿的衣服有破損衰敗之氣，引發破財、運勢不佳。

九、看了心情會不好的物品

觸景傷情，看了心情會不好的物品要丟棄，這負面能量的物品，引發心情鬱悶、健康下滑、運勢不佳。

延伸閱讀
陸女久不孕…誤信偏方吃「流產胎兒水餃」　自曝：已3個人下肚
公公準備再婚嫩妹…3婚單親媽帶3孩「準婆婆架勢」指使她　人妻：才大我2歲
好市多結帳遭話術「強迫升級」　釣出一票會員受害…業者道歉：作業流程疏失

ET快訊
快訊／黃國昌爆他「黃蔡配」喬院長　林佳龍回應了
藍綠可信度遠超民眾黨　黃暐瀚轟柯文哲：不精確、不合理、不可信
史上壽命最短陸劇！　突開播不到2hrs下架
美女房客終退租...曝二房東噁心要求：想睡妳
《木曜4》阿部瑪利亞突宣布「運動會」來了！結果超掉漆
限定2天！台灣虎航機票下殺799元起
林進阿嬤1月就過世！家中痛哭畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高雄驚傳今年首例漢他！男冷凍廠「徒手抓鼠」　發燒腹瀉確診

搭高鐵用「行李箱+提袋」佔位　他怒：害別人沒位置！網推1招有解

台糖國產豬肉含瘦肉精！農業部查豬場「連夜抽驗」結果周一前出爐

強對流要來了！明入夜變天「雨襲半個台灣」　春節前全台雨中急凍

送神日「清屯」！大掃除9物品必丟　專家示警：財運衰敗

資工太夯影響數理碩班報考人數！專家示警：不利量子電腦發展

「立春」來了！青龍年12生肖運勢出爐　屬鼠偏財運超旺、屬蛇閃婚機率大

台30線玉長隧道施工管制通行　2／6~2／7每5分鐘放行一次

新北燈會2／16大都會公園登場　超巨12米龍宮演繹山海經傳說

日本AV界危機！女優爆片商減少拍片　達人曝3點嘆：萎縮可預見

年營業額破15億！天后闆妹盛大辦尾牙　年終豪發最高12個月

理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆

超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

過年必追片單全在Disney+！ 《殺人者的購物中心》《龍之奇蹟》《社長3》好滿足

韓國瑜上班首日不見人影　理由：安排其他拜訪行程

名車裝「電動窗簾」遮車牌　紅斑馬國5一路攔截開罰！

驚悚瞬間曝！老夫妻牽手過馬路　見左轉客運急跑避遭輾…1死1截肢

裕隆假球案10球員起訴　柯旻豪狼狽上手銬+腳鐐

只要一張紙塞衣服裡！　機車族簡單防風保暖法

高雄驚傳今年首例漢他！男冷凍廠「徒手抓鼠」　發燒腹瀉確診

搭高鐵用「行李箱+提袋」佔位　他怒：害別人沒位置！網推1招有解

台糖國產豬肉含瘦肉精！農業部查豬場「連夜抽驗」結果周一前出爐

強對流要來了！明入夜變天「雨襲半個台灣」　春節前全台雨中急凍

送神日「清屯」！大掃除9物品必丟　專家示警：財運衰敗

資工太夯影響數理碩班報考人數！專家示警：不利量子電腦發展

「立春」來了！青龍年12生肖運勢出爐　屬鼠偏財運超旺、屬蛇閃婚機率大

台30線玉長隧道施工管制通行　2／6~2／7每5分鐘放行一次

新北燈會2／16大都會公園登場　超巨12米龍宮演繹山海經傳說

日本AV界危機！女優爆片商減少拍片　達人曝3點嘆：萎縮可預見

再有媒體縮編！《華爾街日報》解雇20人　解散美中關係團隊

春節暢遊崗山之眼　高雄警全力疏導交通...避免塞車

綠白「喬院長」各說各話　王鴻薇開酸：民眾黨誠信大打折扣

屏東九如男騎單車外出...路倒鄰鄉　里港警機警發現助返家

張惠妹嗨飆《三天三夜》掀暴動！　尾牙加碼曝光「5月超狂喜訊」

「你在火車票在這裡」　發車前15mins接到警電話...男大生超感謝

罔腰罕揭「婆媳關係」！　認躲房間喝酒：這兩天我活得膽戰心驚

立法院長選舉綠白撕破臉　陳智菡點陳永興公開信兩誤解

長輩參與大掃除「訓練手眼協調」　專家教3動作減少肌肉僵硬

「李老闆直播」尾牙狂撒800萬獎金！　任賢齊、謝金燕熱唱嗨翻全場

2姪兒狂噴「姑姑一定嫁不出去」 童語爆笑出賣：很兇又不穿內衣

生活熱門新聞

女騎士胸前僅穿3條線被開單　釣出本尊

春節冷到初三！冷氣團急凍「跌破10度時間曝」　全台甩雨4天　

老闆突送烏魚子禮盒！菜鳥聽原因傻眼了

命理老師預言「游錫堃，勝」　翻車後回應了

今送神清屯「1禁忌」注意　小心好運倒光

4生肖「財神附身」！

今年首道春雷要來了！下周一鋒面殺到　專家：嘉義以北有劇烈對流

3生肖年前靠抽獎、年終發大財

提前準備送灶神、送太歲撇步　越早迎福氣

巧連智曝過年紅包行情「小孩600元」

嫂嫂蜜月幫代購！她竟給落落長清單

趁大掃除斷捨離！9大「必丟物」一次看

媳嫌婆家辦年貨要2.6萬　過來人揭實情

混血小姑「美到一堆人追」！狂傳兄妹抱睡照

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

涉洩偵查秘密給詐團　北院收押3律師

快訊／林進阿嬤辭世享耆壽92歲！

男女「活春宮」！激戰聲響徹全區

童星王欣逸殺人　最高檢列10大重刑外逃要犯

林進阿嬤1月就過世！家中痛哭畫面曝光

女騎士胸前僅穿3條線被開單　釣出本尊

26歲女醉後狂飆畫面曝　騎士遭撞噴飛50公尺慘死

春節冷到初三！冷氣團急凍「跌破10度時間曝」　全台甩雨4天　

「外國人專業戶」河國榮輕生亡

快訊／《洛基》男星去世　享壽76歲

新竹傳一屍兩命　孕婦催生前夕口鼻滲血亡

韓國瑜的秘書長決定了！　邀請「國會活字典」出任

老闆突送烏魚子禮盒！菜鳥聽原因傻眼了

命理老師預言「游錫堃，勝」　翻車後回應了

陸已婚女高官包養小鮮肉！狂傳裸照色誘

更多

最夯影音

更多
年營業額破15億！天后闆妹盛大辦尾牙　年終豪發最高12個月

年營業額破15億！天后闆妹盛大辦尾牙　年終豪發最高12個月
理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆

理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆

超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

過年必追片單全在Disney+！ 《殺人者的購物中心》《龍之奇蹟》《社長3》好滿足

過年必追片單全在Disney+！ 《殺人者的購物中心》《龍之奇蹟》《社長3》好滿足

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面