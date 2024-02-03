搭高鐵用「行李箱+提袋」佔位　他怒：害別人沒位置！網推1招有解

▲2個人佔了3個位置。（圖／翻攝自FB爆料公社）



記者施怡妏／綜合報導

一名網友表示，搭乘搭高鐵自由座時，看到令他傻眼的一幕，有2名旅客用行李、包包佔位置，害得同車廂的旅客得站著，雖然不是當事人，但看到這種沒有公德心的行為仍覺得傻眼，「真的很厚臉皮」。對此，網友建議，可以找列車長處理。

有網友在臉書「爆料公社」發文，「高鐵自由座的真諦，只要臉皮厚，愛佔幾個位置都沒人管」，搭自由座時，看到隔壁旅客在座位前擺放2個大行李箱，並將大包小包的行李提袋放在椅子上，2個人直接佔了3個位置，同車廂好幾個旅客沒位置坐只好站著，「隔幾排座位還有另一位也用包包佔位置」。

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雖然他不是當事人，但是仍感到憤怒，「車廂座位空的時侯也就算了，有人沒位置坐，這樣佔位真的很厚臉皮」。

貼文一出，網友表示直接找列車長處理，「可以叫列車長勸導」、「等列車長來處理就好了」、「乘客不要介入紛爭，這個列車長本該要處理的事情」。事後原PO也更新貼文，「過了台中站，列車長終於來維持秩序了」。

其他網友則表示，「自由座也要一張票錢」、「從沒買過自由座，買票還要活受氣會累死，除非是第一站發車，其餘還是買對號就好」、「自由座是指人，不是物品吧」、「這種不要臉的我反而會刻意問旁邊可以坐嗎？而且車廂明明就有行李區」、「行李要放行李區，佔位置就一律補票」。