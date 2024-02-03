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巧連智曝過年紅包行情「小孩600元」　4包法一次看！

記者黃翊婷／綜合報導

農曆新年將近，除了採買年貨、大掃除之外，紅包究竟要包多少，也是大眾討論的焦點之一。巧連智2日分享4種紅包行情價供民眾參考，爸媽、公婆可包6000元，祖父母3600元，自己的小孩600元至1200元，親友的小孩600元。

▲▼過年、紅包、發紅包、領紅包、給紅包、春節、農曆春節。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲過年紅包的金額，一般認為要避免單數。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

巧連智2日透過臉書發文分享過年準備紅包的小技巧，民眾可前往中央銀行提供的兌換地點換取新鈔，至於要換多少新鈔來包紅包，也有紅包行情價可以參考，詳細如下：

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1、爸媽／公婆：6000元
2、祖父母：3600元
3、自己的小孩：600元至1200元
4、親友的小孩：600元

換新鈔的部分，中央銀行表示，新鈔兌換地點包括台灣銀行、台灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、台灣中小企業銀行及中華郵政公司等8家金融機構、共456間據點，民眾可以透過央行建立的「新鈔兌換地點一覽表」Google地圖查詢

央行提醒，新鈔兌換日期為2月1日（四）至2月7日（三），百元鈔票每人限兌100張，其餘面額的鈔票均酌量供應，若不想臨櫃辦理，也可以使用台銀ATM領取新鈔，每家分行至少都有1台可以領取；中國信託全台135台ATM也已投入新鈔，2月1日至2月7日都可以提領。

【寶貝養成計畫－要過年囉～哪裡換新鈔？紅包怎麼包？ 】 即將過年，除了採買年貨 準備紅包也很重要喔～ 中央銀行提供新鈔兌換地點 點選????https://reurl.cc/67vl3V 選擇離自己最近的兌換地點喔～ 兌換時間： 2024 年...

巧虎好朋友（巧連智） 發佈於 2024年2月2日 星期五
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