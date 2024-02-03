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大陸 大陸焦點 特派現場

宋濤另一面！親和幽默愛發問　2024慰問台胞聯歡會笑聲不斷

記者任以芳／北京報導

大陸國台辦昨天舉辦慰問台胞春節聯歡會，邀請41位台胞參加座談會分享在大陸生活創業等感想，以往在鏡頭前較嚴肅的國台辦主任宋濤，實際上私下與台胞互動十分有親和力，還很有幽默感。比如有位台青從事醫療整形工作，宋濤聽完她的故事後，特地追問「有做過美容的人看得出來嗎？」「以後我們老去也可以找丁醫生」，詼諧的對話也逗樂現場與會嘉賓，氣氛十分融洽。

▲▼ 2024慰問台胞春節聯歡會 大陸國台辦主任宋濤 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 2024慰問台胞春節聯歡會，大陸國台辦主任宋濤出席 。（圖／記者任以芳攝）

三年疫情結束後，從去年開始大陸國台辦重新恢復在農曆年前舉辦慰問台胞春節聯歡會，昨日出席人員有大陸國台辦主任宋濤、副主任潘賢掌、國台辦各局局長等人參與座談會，邀請40多名在京台商、台青，一起分享在大陸生活、創業的自身真實感受，這也是宋濤上任後參加第二年慰問台胞聯歡會。

▲▼ 2024慰問台胞春節聯歡會 大陸國台辦主任宋濤 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2024慰問台胞春節聯歡會 大陸國台辦主任宋濤 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 宋濤發送2024新年小禮。（圖／記者任以芳攝）

有別於傳統座談會形式，昨日會議流程開場直接跳過領導致詞，安排6位台商、台青分享自己的故事，宋濤全程扮演聆聽者角色，偶而做筆記，等到嘉賓發言結束後，馬上切換成「好奇寶寶」模式，開始補充各種問題，過程中也出現許多詼諧的交流對話。

日前台灣電影《寒單》順利通過大陸廣電總局審核上映，台灣導演黃朝亮致詞時直言，「雖然票房不好，但口碑很錯。」在宋濤追問為何票房不好後，黃朝亮也補充解釋電影是2019年在台灣上映，許多人透過各種管道看過電影，導致在大陸正式上映後買票去觀影的觀眾較少，其二是宣傳經費不足。

宋濤主動回應，雖然不太了解《寒單》電影內容，希望黃朝亮能之後把電影給他看，並且指出影視是一個很好載體與渠道，歡迎兩岸有志之士一起謀劃發展。

另一位發言佳賓台青丁文蘊是北京協和醫院整形醫師，並且在北京找到自己幸福的歸宿，育有一子一女。宋濤對於她的醫美整型工作十分有興趣，一連追問好幾個問題，「北京做整容的多嗎？」「妳主要工作是的負責哪一塊呢？」

丁文蘊也簡介自己負責臉部整形美容，宋濤繼續追問，「現在做美容人應該很多，做過整型的人看得出來嗎？」丁文蘊反應也很快的說，「您覺得我還行嗎？」兩人一來一往詼諧對話，讓全場嘉賓會心一笑。

最後丁文蘊解釋，「整容是一點小小修飾，希望自己老去過程中，不要太狼狽，也是對美好生活追求。」宋濤也幽默的小總結說，「大家如果老去時候，可以找我們丁醫生，不要太狼狽。」

▲▼ 2024慰問台胞春節聯歡會 大陸國台辦主任宋濤 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 不少台青對宋濤印象「鄰家大叔」很有親和力。（圖／記者任以芳攝）

整場大約一小時座談會，宋濤聽完6位台商、台青發言，透過問答方式更進一步了解台灣民眾在大陸生活點滴，如果發現問題立刻解決。比如去年大陸疫情結束後，許多台青反應到大陸申請電子支付，遇到許多困難，當時宋濤立刻請國台辦相關單位研究，最終落實解決方案。

北京台商楊品驊受訪時也向記者表示，宋濤每次參加活動行程滿檔，一定抽出時間與大家話家常，很多台青對宋濤印象是「鄰家大叔」，親和力十足。

談及對2024年兩岸發展的期待？台青徐韜受訪時指出，希望民進黨第三次連任後，不要再增添不穩定因素，才能讓兩岸持續從經貿、文化等交流更加和平發展。

徐韜也建議，以往兩岸都是做大型峰會交流，建議之後針對不同專項辦活動，像是體育賽事，一來降低政治敏感度，二來可以精準讓兩岸各類團體深度交流。

來自台灣的中國人大中法學院院長、金融管理學科副教授林承鐸分析，台灣經貿很難進入區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP），加上ECFA讓利時間已經過去了，未來台灣產業將面臨貿易轉移，加上台灣方面「反中」政策，台企將會面臨壓力困境。

林承鐸也建議，「台資企業可以藉由在大陸投資融入RCEP），再輻射到東南亞會是比較好的融合佈局。」

▼ 2024慰問台胞春節聯歡會 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2024慰問台胞春節聯歡會 大陸國台辦主任宋濤 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2024慰問台胞春節聯歡會 大陸國台辦主任宋濤 。（圖／記者任以芳攝）

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