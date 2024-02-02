外人靠不住！　宋濤痛批美國打台灣牌「棋子變棄子」

▲ 大陸國台辦主任宋濤 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸國台辦今（2）日舉辦慰問台胞春節聯歡會，大國台辦主任宋濤總結談話，提出三點意見，除了痛批「台獨」，重申「九二共識」與兩岸和平重要性，特地舉例「有人不惜炸毀台積電」，痛批美國打台灣牌當棋子，最後變成棄子，外人靠不住，「台獨」是絕路。

依照往年慣例，大陸國台辦年前舉辦慰問台胞春節聯歡會，今日出席人員大陸國台辦主任宋濤、副主任潘賢掌等台辦各局局長，與40多名在京台商、台青等參與座談，聆聽分享在大陸生活創業的自身真實感受。

宋濤總結談話時也提出三點意見。首先，他呼籲要堅定兩岸關係發展正確方向，做兩岸關係和平發展的推動者，同時「非常讚賞台灣選舉後，政治結構發生了一定的變化，民進黨一黨獨大的局面被打破，充分顯示民進黨代表不了台灣的主流民意。要和平，不要戰爭，要發展、不要衰退，要交流、不要分離，要合作不要對抗，這才是台灣內部的主流民意。」

宋濤說，「民進黨企圖違背多數人民意志，倒行逆施是行不通的。如果民進黨當局不思悔改，繼續無視，甚至背離這主流的民意，繼續走謀「獨」挑釁的邪路，走製造兩岸對抗的歪路，注定是死路絕路。」台灣選舉的結果改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向。

▲大陸國台辦今（2）日舉辦慰問台胞春節聯歡會。（圖／記者任以芳攝）

再者，宋濤重申台獨與台海和平水火不容，給台灣帶來深重的禍害。過去8年，民進黨頑固堅持分裂立場，勾連外部勢力謀獨挑釁，導致台海局勢動蕩不安，風高浪急，台灣海峽被稱為世界上最危險的地方，因為民進黨拒不承認一中的九二共識，破壞兩岸協商的政治基礎、兩岸交流合作，嚴重損害兩岸同胞的感情和福祉。

宋濤表示，「民進黨當局的行為也引起台灣民眾對兩岸和平的期盼和對戰爭的擔憂。越來越多的台灣同胞認識到台獨是絕路。」

宋濤進一步說，民進黨與西方的支持，「大家看得很清楚，外人靠不住的。」美國出於自身利益，大打台灣牌當棋子，當做打壓遏制中國發展的工具，根為了台灣民眾的福祉。

宋濤舉例，「甚至有的人就講過不惜炸毀台積電，毀掉台灣是吧？美國在一些國家和世界各地挑起戰爭，從棋子變成棄子，最後受苦受難的還是台灣老百姓，這些血淋淋的教訓，相信大家都看得很清楚，無論從兩岸還是從國際的角度看，台獨既沒有市場，更沒有出路，是一條絕路。」

他再次強調，「只要承認一個中國原則，反對台獨，台灣的任何政黨政治團體與我們的交流協商都不存在障礙，兩岸關係就能和平發展。」

最後，宋濤指出，「中國式現代化對台灣同胞是榮耀，更是機遇，台灣同胞必然不會缺席。」去年大陸方面恢復擴大兩岸的交流合作，出台中共中央國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路，建設兩岸融合發展示範區的意見等一系列的政策舉措，都是為台胞參與中國現代化建設提供平台和機遇。

▼ 在京台商、台青參加春節聯歡活動，分享在大陸生活心得。（圖／記者任以芳攝）