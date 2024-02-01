大選後率先赴陸！　電電公會與宋濤會見「雙方盼兩岸和平發展」

▲電電公會理事長李詩欽一行人會見宋濤。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

台灣區電機電子工業同業公會「專項小組」參訪團（簡稱電電公會）一行今（1）日會見大陸國台辦主任宋濤，這也是今年開年以來加上台灣大選後，第一個來大陸交流台灣重量級工商界團體。談及兩岸關係2024年期待，對於電電公會到來，宋濤表示高度讚賞，並且帶著台灣工商界期望，希望兩岸要和平發展，持續推進深度交流與合作。

電電公會理事長李詩欽、理事陳宏欽、會策顧問徐爵民等一行，今2日上午在北京會見宋濤，大陸方面出席人員國台辦副主任潘賢掌、經濟局長張世宏、新聞局長陳斌華等人。

去年4月20日，電電公會理事長李詩欽率領理監事參訪團，前往北京、南京、蘇州等七個城市進行參訪，當時由潘賢掌接見。相隔不到一年，電電公會理監事參訪團年前赴京，團長李詩欽與宋濤熱情握手致意，潘賢掌見到李高興的大喊，「又見面了！」現場氣氛熱絡。

▲ 電電公會選在2024開年與大選後赴陸參訪，大陸國台辦主任宋濤十分歡迎。（圖／記者任以芳攝）

宋濤首先表示，「你們是我今年見到的第一批台灣工商經貿團體，十分很高興與你們相見，也中央台辦，國台辦表示歡迎你們。」

宋濤指出，台灣電電工會是台灣十分重要的工商團體，電電公會會員長期積極推動兩岸交流、融合發展，為兩岸和平發展做出重要貢獻。

宋濤對於李詩欽民族情懷，以及堅持一慣立場，主張主張兩岸關係和平發展，表示高度贊賞。電電公會來訪大陸，也帶著台灣工商界的期待，同時代表台灣要和平，要發展，要交流，要合作的心聲。

▲台灣電電公會理事長李詩轉達劉兆玄期盼兩岸和平深化交流心願。（圖／記者任以芳攝）

李詩欽簡介這次來北京目的，這次率領電電公會專項小組，與企業家峰會大陸方面、台灣方面的理事長一起共同開展，於是選擇在2024開年到北京參訪，把今年要合作的工作交接對接。

李詩欽也轉達，「專項小組」出發前，兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄特地交代，兩岸一定和平發展，堅定不移持續的深化合作，這樣精神號召之下，繼續努力推動2024年的各項工作目標。

李詩欽強調，希望在大陸發展30多年來的電電公會會員企業以及台商們，在電電公會推動各項工作之下，得到大陸相關的支持，雙方持續不斷深化經貿等融合發展。

2024開年電電公會理事長李詩欽一行9人，於1月30日抵達北京，預計2月4日返台，由於台灣大選剛落幕，兩岸關係持續緊繃，電電公會率先赴陸也為台灣其他工商界團體有正面積極帶頭作用。

據了解，電電公會「專項小組」6天參訪北京行程，將與企業家峰會大陸方面相關人員，在陸台企以及大陸產業代表進行深度交流，並於今2日與宋濤進行會見，面對ECFA後續不確定性，希望表達兩岸經貿能穩定正常交流的心聲。

▼ 電電公會「專項小組」預計參訪北京6天。（圖／記者任以芳攝）