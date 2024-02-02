大逆轉！JKF女郎玲奈拍片...噁男經過打手槍　竟是自導自演

記者邱中岳／台北報導

北市警中正一分局在1月底接獲報案，JKF女郎玲奈Lena與工作團隊在北車外直播時，遇到男子在一旁打手槍，警方到場時相關人表示對方已經離開，玲奈也不願意製作筆錄提告。警方事後追查掌握監視器發現，被指當街打手槍的男子，在警方到達之前，還與玲奈等人有說有笑，根本就是自導自演亂報案。已傳喚玲奈Lena等人到案，追究誣告刑責。

警方調查，在2024年1月27日凌晨1時許接獲報案，知名JKF女郎玲奈Lena在北車站外直播，卻有1名男子在附近打手槍，玲奈等人發現後立刻通知警方到場。

▲JKF女郎玲奈Lena報警有人做不雅動作，但監視器拍下警方到場前2人 （紅圈）站在一起。（圖／記者邱中岳翻攝）

但是警方到場之後，JKF女郎玲奈Lena以及工作團隊人員表示，做出不雅動作的男子已經離開現場，且並不願意配合警員返回派出所製作筆錄提告，所以當時並沒有提出相關告訴。

事後影片在網路上流出，玲奈Lena在台北車站外空地直播，她將手機支架立於地上，自己則擺出誘人姿勢，但玲奈Lena突然指著右側草叢，又表示：「他脫褲子，好像在打手槍！」玲奈Lena隨即起身急喊：「我覺得他好恐怖，我們去報警！」接下來的畫面是警方已抵達現場，而2名女子向警方說明過程，並帶著警員前往男子當時所站位置。

▲JKF女郎玲奈Lena拍片遇到男子做不雅動作，但是後發現竟是自導自演。（圖／記者邱中岳翻攝）

北市警中正一分局忠孝西路派出所警員調閱監視器，赫然發現被指做出不雅動作的男子，在警方抵達前竟然與JKF女郎玲奈Lena一干人等有說有笑，警方不排除這是一起自導自演的案件，後續也將通知JKF女郎玲奈Lena等相關人等到案說明，追究誣告罪等相關刑責。