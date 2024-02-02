男子見義勇為被砍4刀！受害女孩卻拒絕作證道謝　僅獲44元賠償

▲當年的傷，讓張傑身上落下病根。（圖／翻攝自新浪新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

河南一名男子張傑26年前，從5名流氓手中救下2名女孩，自己身中4刀。然而事發後，流氓及女孩不見蹤影，街坊鄰居都認為，他見義勇為的事蹟是編造的。時隔多年，他終於找到其中一名受害女孩，但對方不願作證及道謝。最終僅靠法律還他清白。

據《新浪新聞》報導，河南開封。26年前，張傑從5個流氓手上救了2名女孩，自己身中4刀，最深一處刀傷達8公分。事發後，女孩和流氓都消失了。張傑這次見義勇為口說無憑。為了證明自己的確救過人，他孤身尋找起刺傷自己的兇手，和消失在街頭的兩個女孩，一找就是26年。

▲張傑帶傷工作，多年來不斷復發。（圖／翻攝自新浪新聞）

當時21歲的張傑到舞廳玩時，聽到有人呼救，挺身而出救了被5個流氓毆打的女孩，卻被流氓追殺刺傷。事後，舞廳保全報了警，張傑被送醫搶救。然而警方卻沒處理這起事件。

張傑表示，從1996年事發到現在，治療費大概花了2萬多（人民幣，下同）。被扎的那4刀，最深的一個傷口是8公分，4個刀傷加起來長達14.5公分。當時因為對醫療知識不了解，加上急著出院，就落下了一些病根。這些年，他的腿上常會出現瘀血，得去針灸治療，很多體力活幹不了，稍微站久了腿會腫起來。

由於這起案件遲遲沒下文，人們開始私下議論，「什麼捨己救人，他就是跟別人打架被捅的。」時間長了，連張傑的父親也開始懷疑，他是真的為了救人，還是和流氓打架。

▲張傑求償10元，以此證自己並非騙子。（圖／翻攝自新浪新聞）

報導指出，在2018年，他找到當時其中一名女孩，還有其中一個嫌犯，但女子並無感恩之心，也不願出面指證嫌犯。張傑只好將女子告上法院，理由是「見義勇為受害責任糾紛」，要求支付10元賠償金（約台幣44元）。

他希望用這種方式為自己證明，「我勝訴後，別人就不會再說我是個騙子了。」

最終，張傑勝訴，女子支付了賠償金10元，但依舊沒得到一聲「謝謝」。女子依然不願指證嫌犯，再加上其他原因，導致那個嫌犯也無法被法律制裁。

張傑苦笑，若當初沒有出手相救，他現在的日子也不會這麼辛苦，也不用拖著一生殘缺的身體工作。