9歲男童腎裡取出「56顆結石」！　因媽媽的寵溺菜單：渴了不喝水

▲小軒媽媽每餐都準備充分的蛋白質。（示意圖／Unsplash）

記者廖翊慈／綜合報導

河南一位9歲男童小軒（化名）近日因腹痛難忍，父母將其送醫後，竟從腎中取出「56顆結石」。原因竟是媽媽的寵溺菜單，餐餐少不了魚蛋肉，渴了不喝水以牛奶或飲料代替，任何炸物、速食都不會阻攔兒子吃，導致加速腎結石的形成。

據《星星視頻》報導，近日，河南鄭州9歲的小軒腹痛難忍，家人送醫後，竟然從孩子體內取出整整56顆結石，觸目驚心。原來，小軒的媽媽為了讓他頭好壯壯，每天費盡心思地準備菜單。

▲小軒只要想吃速食，媽媽都會盡量滿足他。（示意圖／pexels）



小軒媽媽準備的菜單以充分的蛋白質為主，每餐皆有滿滿的「魚、蛋、肉類」，知道兒子不愛喝水，所以以牛奶及各種飲料代替。孩子們都愛吃的漢堡、冰淇淋、薯條、可樂等速食，她從不阻止小軒吃，反而盡可能地滿足。

報導指出，由於腎結石的形成經歷了尿液飽和、晶體聚集、沉澱等一系列複雜的病理生理過程，它也可以被理解為一種「慢性代謝性疾病」。而生活中的一些壞習慣，則是加速腎結石形成的罪魁禍首。

文末也呼籲，孩子得腎結石與飲食習慣息息相關，應合理補充鈣、多喝水、控制鈉和蛋白質攝取、多樣化飲食，可降低腎結石的風險。