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預防玻尿酸豐額額頭腫塊　世界美容醫學大會示範額頭筋膜解剖學

▲2024年IMCAS世界美容醫學大會在法國巴黎舉行，藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師受邀出席盛會，並帶回最新的醫美新知。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲2024年IMCAS世界美容醫學大會在法國巴黎舉行，藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師受邀出席盛會，並帶回最新的醫美新知。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024年IMCAS世界美容醫學大會於2月1日至3日在法國巴黎舉行，全世界有1萬5千名醫師與會，藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師也受邀出席盛會。

王正坤醫師說本，屆主題包含熱門的肉毒桿菌素除皺注射、玻尿酸除皺注射、膠原蛋白增生劑、皮秒雷射、脈衝光、音波拉皮、電波拉皮、埋線拉皮、體雕儀器等等，今年更增加AI人工智慧在美容醫學產業發展的論壇。

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▲2024年IMCAS世界美容醫學大會在法國巴黎舉行，藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師受邀出席盛會，並帶回最新的醫美新知。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王正坤醫師表示，很多歐美講師強調在臉部進行醫學美容治療時，必須尊重臉部筋膜與懸吊韌帶，因為額頭筋膜常常會包住玻尿酸而形成顆粒腫塊的副作用，臉部懸吊韌帶也是臉部凹陷形成的原因。了解臉部解剖結構的筋膜與懸吊韌帶，就可以避免治療過程產生額頭顆粒腫塊的副作用。

人體老化過程，額頭的頭骨會開始凹陷，外表變得不美觀，因此很多患者會找醫師注射玻尿酸來豐額，但是注射豐額的副作用之一，就是注射額頭之後，反而在額頭產生很多顆粒腫塊，造成額頭凹凸不平。

王正坤醫師表示，這些額頭顆粒腫塊的形成原因包含額頭筋膜包住玻尿酸、藥品的材質與注射技術。在IMCAS世界美容醫學大會，講師親自把額頭的皮膚一層一層剝開，額頭的分層從表淺到深層依序是皮膚、皮下脂肪層、額肌、額肌下方筋膜(fascia)、骨膜。額頭的肌肉透過一大片的筋膜緊緊的與下方骨頭相黏，所以注射玻尿酸時，如果沒有把額頭筋膜撐開，就會造成玻尿酸被筋膜包住，形成一顆一顆的額頭腫塊，玻尿酸無法往旁邊均勻擴散分布。

▲2024年IMCAS世界美容醫學大會在法國巴黎舉行，藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師受邀出席盛會，並帶回最新的醫美新知。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王正坤醫師現任藝群醫學美容集團董事長與台灣美容醫療促進協會理事長，也是皮膚科專科醫師與企管博士，在長榮大學企管博士班授課品牌管理與供應鏈管理，在成功大學EMBA企管碩士班授課連鎖品牌經營管理，在成功大學醫學系授課美容醫學。王正坤醫師每年到世界各國參加醫學會議，引進最新的歐美醫學知識、技術、儀器與藥品。藝群醫美集團每週辦理醫學教育，持續與國際接軌，因此發展快速，目前藝群醫美集團旗下有14家藝群醫美診所與1家Dr.藝群保養品公司，相當重視預防醫美副作用與醫學教育訓練。

▲2024年IMCAS世界美容醫學大會在法國巴黎舉行，藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師受邀出席盛會，並帶回最新的醫美新知。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王正坤醫師說，懸吊韌帶是臉部凹陷皺紋的原因之一，因為懸吊韌帶黏住皮膚。例如印地安紋、法令紋、木偶紋、側臉頰凹陷等，都是因為這些位置都有懸吊韌帶或筋膜黏住皮膚。臉部懸吊韌帶(Retaining Ligament)又稱為支持韌帶或固定韌帶，就像鉚釘，可以把臉皮固定在臉上，讓臉皮不會往下滑，可是會造成臉部很多凹凸不平的線條凹陷，而且隨著老化，會越來越凹，越來越明顯。

王正坤醫師調，臉部有以下幾個重要的懸吊韌帶：淚溝韌帶、眼眶支持韌帶、顴骨皮膚支持韌帶、咀嚼肌皮膚支持韌帶、腮腺皮膚韌帶。懸吊韌帶黏住皮膚，當懸吊韌帶附近的皮膚與脂肪開始鬆弛時，就會看到懸吊韌帶的位置產生凹陷皺紋。

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