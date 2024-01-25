快訊／高雄一家5口命案…今複驗解剖查真相　家屬憔悴不發一語

記者陳宏瑞、賴文萱／高雄報導

高雄一對夫妻疑似不堪經濟壓力，21日選擇帶著3個孩子走上絕路，警消獲報破門時，一家5口已經明顯死亡。警方勘驗現場後，初步排除外力介入跡象，外界卻傳出小孩有被塑膠袋套頭的傳聞，對此，檢方今（25）日進行解剖複驗，以釐清死因、有無服用藥物等相關疑點，雙方家屬到場神情哀戚、不發一語。

▲高雄市新興區一棟出租套房內傳出一對夫妻帶3幼子尋短 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄一家5口命案「複驗解剖」，女方家屬憔悴不發一語。（圖／記者陳宏瑞攝）

針對這起一家5口命案，外界傳出小孩有被塑膠袋套頭的傳聞，家屬也對死因有疑問，因此檢方今日上午8點安排解剖複驗，將對死因、死亡時間、有無服用藥物等相關疑點進行釐清。

▲男方家屬到場了解狀況。（圖／記者陳宏瑞攝）

男女雙方家屬上午也到場了解檢方解剖狀況，不過神情憔悴，現場不發一語。對於外界各種傳聞，檢方基於偵查不公開原則，沒說明否認或證實，但呼籲外界不要妄加揣測。

全案是因死者袁女（28歲）的同事上班時間未見其出現，察覺情況有異，因此前往袁女住家尋訪，但卻無人應門，且手機也打不通，經報警破門後，赫見一家5口均已氣絕。

▲高雄市新興區一棟出租套房內傳出一對夫妻帶3幼子尋短 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

據悉，袁女仰躺在地，丈夫陳屍床側，3歲么兒包著尿布倒臥在床上，另外2個孩子（6歲、7歲）一人靠近廁所門（房間後側）、另一人則爬到房門旁（房間前側），並拿出毛巾摀臉，疑似在做「最後掙扎」，無奈最終仍是斷了氣。

警方勘驗現場，發現較年長的2個孩子死前疑似有掙扎等求生行為，試圖爬向窗戶、房門逃生；但詳細細節還有待警方釐清。

據調查，袁姓女子過去從事精品買賣生意，老公是個上班族，夫妻兩人經濟拮据，但仍選擇讓孩子上私立學校，每學期學費相當高昂，疑似因此在外負債累累，不堪壓力下才會走上絕路。對於一家5口生活情況，家屬情緒哀戚，不願多談。