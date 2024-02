肯亞瓦斯爆炸「至少2死270傷」！巨大火球瞬間衝天　恐怖瞬間曝光

▲肯亞首都奈洛比(Nairobi)發生瓦斯爆炸事件。(圖/CFP,下同。)



記者吳美依/綜合報導

肯亞首都奈洛比(Nairobi)1日發生瓦斯爆炸事件,目前已知至少2人死亡、270人受傷。在案發地點,巨大火球瞬間爆炸、烈焰沖天的畫面,也被目擊者拍下,在社群媒體上流傳。

根據現場畫面,住宅、店家、倉庫及車輛都被破壞,熊熊烈火在住宅區附近肆虐狂燒,從奈洛比市郊可以看到濃濃黑煙升空,幸好目前火勢已被撲滅。

WATCH: Massive gas explosion in Nairobi, Kenya. At least 2 dead, 167 injured. Death toll expected to rise pic.twitter.com/cfle9onXYT