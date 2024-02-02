肯亞瓦斯爆炸「至少2死270傷」！巨大火球瞬間衝天　恐怖瞬間曝光

▲肯亞首都奈洛比（Nairobi）發生瓦斯爆炸事件。（圖／CFP，下同。）



記者吳美依／綜合報導

肯亞首都奈洛比（Nairobi）1日發生瓦斯爆炸事件，目前已知至少2人死亡、270人受傷。在案發地點，巨大火球瞬間爆炸、烈焰沖天的畫面，也被目擊者拍下，在社群媒體上流傳。

根據現場畫面，住宅、店家、倉庫及車輛都被破壞，熊熊烈火在住宅區附近肆虐狂燒，從奈洛比市郊可以看到濃濃黑煙升空，幸好目前火勢已被撲滅。

WATCH: Massive gas explosion in Nairobi, Kenya. At least 2 dead, 167 injured. Death toll expected to rise pic.twitter.com/cfle9onXYT — BNO News (@BNONews) February 2, 2024

BBC及衛報等外媒報導，政府發言人姆瓦拉（Isaac Mwaura）證實，當地時間深夜11時30分左右，一輛載滿瓦斯的卡車在恩巴卡斯區（Embakasi District）爆炸，「點燃巨大火球」，且火勢廣泛蔓延，至少2人死亡。警察局長基梅托（Wesley Kimeto）也表示，一名成人與一名孩童在爆炸中身亡，罹難人數還可能上修。

美聯社報導，肯亞紅十字會已經把271人送往首都各地的不同醫院，並且宣布死亡人數上修至3人，但此罹難人數尚未獲得官方證實。據悉，許多傷患承受吸入性損傷，包括至少25名孩童。

目擊者向當地媒體表示，他們在爆炸後立刻感受到強烈震動。傷患西弗納（Boniface Sifuna）向路透社說，「我在試圖逃跑時，被一個爆炸的瓦斯罐燒傷。它就在我面前爆炸，衝擊力把我擊倒在地，火焰吞噬了我。我很幸運，足夠強壯才能逃開。」

恩格吉（James Ngoge）就住在爆炸地點的對街上，他向法新社透露，自己當時正在家裡，卻突然聽見巨大爆炸聲，「一開始，我們甚至不知道發生了什麼事，就像地震一樣」，而他在街上經營的店鋪已經全毀。

姆瓦拉表示，目前爆炸現場已經安全，當局也成立指揮中心，協助調度搜救行動，「在此建議肯亞居民遠離警戒區域，以利搜救行動在不受干擾的情況下進行。」