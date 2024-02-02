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「攝理教徒」現蹤雙北傳教！西門站嚇跑啦啦隊女神　土城搭訕人妻

▲金基秀模仿邪教教主鄭明析引發爭議。（圖／翻攝自金基秀IG、Netflix Youtube）

▲「攝理教」教主鄭明析被指控性侵多名女教徒。（圖／翻攝自Netflix Asia YouTube）

記者鄺郁庭／綜合報導

日前啦啦隊女神冼迪琦在西門站附近被2名南韓女子攔下，聽到對方想練習中文便答應，怎料最後面對的卻是奇怪的傳教手段，便趕緊逃走。今（2）日有網友則自曝也被傳教，事後去查教會名字，才知道是爆出教主犯下性侵惡行的南韓「攝理教」。

冼迪琦在社群平台上透露，29日晚上8點多在西門站附近被2位南韓女子攔下來，得知對方是想練習中文，覺得可以幫忙便答應。怎料韓女們翻開黃色冊子，內容並不是單純的中文教學，而是開始介紹「父親上帝」、「母親上帝」、「逾越節」，以及與一般聖經故事不同內容的故事。

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越聽越不對勁的情況下，冼迪琦內心提醒自己快走，但礙於禮貌還是多少聽了一些，「印象最深刻的是，她們說聖誕節是撒旦的誕生日？」她便趕緊藉口要趕車就離開，還要擔心怕被打暈帶走，以此經歷告誡每位網友都要小心，尤其是落單的女性。

▲冼迪琦IG發全黑圖「暫停更新」。（圖／翻攝自Instagram／冼迪琦 SIN TIK KEI）

▲冼迪琦在西門遇到傳教女子。（圖／翻攝自IG／冼迪琦 SIN TIK KEI）

無獨有偶，就有女網友在「我是土城人 我愛土城區」表示，上個月陪小孩去上課，遇到2名女子說要「宣傳福音」，內容亦提及「父親上帝」、「母親上帝」、「逾越節」等等，並想進一步約她去教會。後來看到冼迪琦的事情，去搜尋當時被女子搭訕提到的教會名稱，才發現是南韓「攝理教」。

事實上，Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》揭露了南韓邪教「攝理教」教主鄭明析所犯下的淫亂惡行，他不但性侵未成年少女，還命令信徒拍攝未成年女兒的裸照來滿足他的私欲。

大田地方法院刑事12部（部長法官為羅相勳）上月在一審針對涉嫌多起性侵害、性騷擾的鄭明析進行審判，判處鄭明析有期徒刑23年、配戴電子腳鐐監控行蹤15年、10年內不得在兒童與青少年相關場所就業、須接受120個小時性暴力防治課程。

另外，鄭明析在攝理教內的共犯，包括攝理教「第二把交椅」金智宣（音譯，又稱鄭祖恩）、民怨局長金某等4名女性幹部最近在一審各自被判處1年6個月至7年徒刑。其中，金智宣涉嫌將睡衣交給一名香港女信徒，要求她去睡在鄭明析身旁；至於民怨局長金某則對指控遭到性侵害的女信徒表示，「那是上帝的恩寵」，還將她抓回修練院、任鄭明析繼續姦淫。

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