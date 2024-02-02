相差7.6兆！台積電市值狠甩三星　韓媒剖析關鍵原因

▲台積電被譽為台灣的「護國神山」。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

Business Korea報導，在過去一年，台積電（TSMC）與三星電子（Samsung Electronics）市值差距擴大至2.5倍、來到2437億美元（約7.6兆）。這可能是因為，台積電受益於人們對人工智慧（AI）不斷增長的期待，但三星也可能被低估了。

全球市值追蹤網站「CompaniesMarketCap」數據指出，截至1月28日，台積電市值來到6081.5億美元，比三星電子的3644.3億美元，多出2437億美元，與2022年底的兩者差距933億美元相比，足足擴大2.5倍左右。

從年終市值差距來看，2020年底，三星電子市值5008億美元，比台積電當年的4881億美元，多出127億美元。如今，台積電不只成功超車，還連續3年保持優勢，與三星電子市值相比，2021年領先1338億美元、2022年領先933億美元、2023年領先1378億美元。

與此同時，南韓與台灣的股票差距也在擴大，雙邊股市市值差距從1月2日的1640.59億美元，增加到1月23日的2771.26億美元，「三星電子與台積電身為各自國家的龍頭股票，也在一定程度上促成差距擴大。」

分析師將這種截然不同的命運，歸因於對於人工智慧（AI）利益的不同期待。南韓元大證券分析師Kang Daeseok解釋，「去年受到總統大選影響，台灣股市整體低迷，沒有完全參與AI漲勢。儘管政策存在不確定性，但去年11月起，開始出現淨買入大量湧入的情況，重振了對於台積電的投資熱情。」