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已婚男硬上女同事！　出庭竟稱「性夢遊」全都忘光了

▲桃園市徐姓廟公於2021年5月間，明知女志工為心智缺陷者卻趁廟內無人時性侵得逞，事後承諾賠償卻再度伸狼爪，家屬一怒提告。（示意圖／視覺中國CFP）

▲愛爾蘭一名已婚男子主張罹患「性夢遊症」才會性侵同事，但仍被判刑。（示意圖／CFP，下同。）

記者吳美依／綜合報導

愛爾蘭一名已婚男子被控性侵女同事，卻聲稱罹患「性夢遊症」（sexsomniac），才會在睡夢中與受害者發生性行為，而自己不僅沒有意識，甚至完全不記得發生了什麼事。儘管如此，他仍被判處性侵罪名成立，2月1日被判處8年有期徒刑。

愛爾蘭媒體「The Journal」報導，這起案件發生於2018年2月，30歲男子、受害者及其他人共同聚會後，邀請所有人回到他家續攤，還多次邀請受害者上床一起睡覺。

受害者原本打算睡在客廳，因此拒絕了第一次邀約，但由於客廳實在太冷，於是第二次答應了。但是，她睡著時明明穿著衣服，醒來後卻發現已被扒光，正遭男子性侵，嚇得詢問「你在做什麼！」對方竟還回覆，「妳也想要我。」

▲▼睡覺,睡眠,嗜睡。（圖／CFP）

男子接受警方偵訊時聲稱，只記得那天上床睡覺了，2人什麼事也沒發生。不過，根據證人說法，他在案發前就曾多次對受害者發表性暗示言論，而且受害者的內衣褲和緊身衣上，都有發現他的精液。

被告律師主張，男子罹患「性夢遊症」，但他去年12月仍被都柏林中央刑事法庭判處性侵罪名成立，今年2月1日裁定量刑為8年監禁，最後2年可以緩刑，但須接受緩刑服務機構的監督。法官奈杜（Kerida Naidoo）指出，雖然被告承認他與受害者發生非合意性行為，卻不願承認行為不當。

《每日郵報》報導，性夢遊症又稱睡眠性愛症，這是一種罕見的睡眠障礙，患者會在睡眠中進行性行為，包括自慰、愛撫、試圖與他人發生性行為等，因此在最極端且嚴重的案例中，可能導致另一人被性侵。而且，就像夢遊等「異睡症」（Parasomnia）一樣，當事人不會記得睡著時做了什麼事。

這種疾病的具體觸發原因各不相同，可能與其他睡眠障礙有關，例如夢遊或睡眠呼吸中止症，也被認為可能與憂鬱症、睡眠剝奪、吸毒及酗酒有關。

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