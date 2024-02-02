「台灣國寶」鍾雲輝辭世！享壽88歲　總統府頒發褒揚令

▲資深客家八音樂師鍾雲輝。（圖／翻攝國立傳統藝術中心官網）

生活中心／綜合報導

客家八音團團長、「台灣國寶」鍾雲輝驚傳於上個月21日辭世，享壽88歲。家屬低調舉辦告別式，客委會主任委員楊長鎮偕同文化部次長李靜慧、高雄市政府客家事務委員會主任委員楊瑞霞，前往美濃鍾屋舉行之告別式捻香致意；並由文化部代表總統蔡英文頒發總統褒揚令、客委會頒獻旌揚狀、高雄市政府頒贈褒揚狀，以表哀思與敬意。

楊長鎮表示，八音與客家人的生命禮俗有密不可分的關係，舉凡婚喪喜慶，都可見八音的足跡，而鍾雲輝先生一生對台灣客家八音的貢獻，除了致力傳承傳統客家文化藝術，也大力指導後生學習八音演奏技巧及曲目演繹，讓大家深切感受到傳統文化的重量，感謝他為台灣客家文化付出一生的力量，盼後生也能持續投入傳承客家八音，讓客家文化能夠繼續傳承下去。

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▲客委會主委楊長鎮（右）頒獻旌揚狀予鍾雲輝長子鍾貴榮（左），以表哀思與敬意。（圖／客委會提供，下同）

鍾雲輝先生擅長噠仔（即嗩吶），人稱「阿波仔」，17歲即開始擔任八音團頭手，開始民間作場的歲月，以傳統四人組的演奏型態，為客家人的婚喪喜慶等生命禮儀作場演奏，演奏生涯持續一甲子，並曾受邀至法國、瑞士及美國等地演出；即使雖已年過80，仍繼續外出作場，並不時參與美濃地區的藝文表演活動。

▼文化部次長李靜慧（右）代表總統蔡英文頒發總統褒揚令予鍾雲輝長子，以表哀思與敬意。

鍾雲輝先生於1988年榮獲「高雄縣藝文傳統音樂類傑出民間藝人」。其創辦之客家八音團也分別在1988年、2006年得到高雄縣政府及文化部公布為傳統表演藝術類文化資產的重要保存團體，其一生對台灣美濃客家八音的保存貢獻良多。

2016年起擔任美濃八音年輕團隊「竹頭背客家八音團」顧問，指導該團進階嗩吶演奏技藝及曲目合奏的演繹方式，不僅協助其依循回歸傳統生態的保存傳習，更推廣及保存客家傳統音樂，傳揚客家八音之美，對台灣客家文化延續貢獻良多。