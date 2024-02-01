紅烏龍茶展2／3開幕！6家茶農參展　茶農2代回鄉推廣鹿野好物

▲2024台東縣鹿野紅烏龍茶展2月3日至2月29日在鹿茶食屋舉辦。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

2024台東縣鹿野紅烏龍茶展2月3日至2月29日在鹿茶食屋舉辦，現場共有6家鹿野在地茶農參展，歡迎遊客與台東鄉親來現場品茶、淺嘗茶農誠心真意焙製的紅烏龍。

鹿野不僅是台東縣最大茶區，也是國內非常重要的茶區，鹿野更是紅烏龍茶的起源地，近年紅烏龍在國內茶飲界爆紅，眾多消費者不知紅烏龍全來自鹿野，甚至不知鹿野產茶，幾位返鄉青農決定合力改變現況，合辦鹿野紅烏龍茶展，每位都是金牌製茶師，帶著自種自烘的茶，親手泡給客人喝，一同擦亮鹿野紅烏龍招牌。

台東縣議員潘貴蘭說，這幾年，鹿野鄉陸續有茶農第二代返鄉種茶、揉茶、烘茶、賣茶，他們雖是3、40歲青年，但自小耳濡目染，製茶技術精練、工夫厚實，他們都有在外工作經驗，有創意及巧思、懂行銷，為鹿野傳統茶產業帶來改變契機，茶產業商品更多元、精緻、更讓品茶成為藝術、美學。

潘貴蘭期待鹿野紅烏龍茶區內的各個茶園茶廠都能各自發展成優質品牌，讓更多消費者看見、認同，這樣的想法得到女兒不懂茶、屾茶商行、君玉茶園、厚生茶園、碧蘿園茗茶坊等青農認同，共同行銷鹿野紅烏龍，讓消費者喝紅烏龍就想到鹿野；想喝最甘美的紅烏龍，就指名要鹿野。

君玉茶園老闆娘莊梅玉表示，這次大家有志一同，共同努力打造一個這麼好的舞台，來推廣鹿野紅烏龍茶，很感謝潘貴蘭議員提供非常好的舞台，讓更多人了解且喝到不一樣風味的紅烏龍，低海拔也能做出高品質的茶哦。

女兒不懂茶二代林子涵說，這是一次在地品牌合作打造一個全新的空間，展售茶農利用在地茶菁自製的茶葉，期待可以推廣在地茶品給更多人！

屾茶創辦人黃建瑋指出，這次茶展是一次全新體驗，鹿野茶農二代一起努力推廣鹿野紅烏龍茶，非常開心有這麼棒的場域，可以好好的把鹿野在地特色茶，推薦給往來的旅客們品嘗。

厚生茶園總監詹美子說，鹿野紅烏龍從民國97年至今，知名度漸開，過去是小農各自行銷，這次鹿茶食屋營造展場氛圍，讓遊客們同時品評不同小農製作的紅烏龍茶，也結合鹿野在地好物跟大家分享，來鹿野一定要品嘗紅烏龍茶，即使你不是泡茶高手，紅烏龍冷泡也很好喝。