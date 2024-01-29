新北逆子窗簾繩纏頸弒父！法院裁定收押　將解剖釐清死因

記者黃宥寧／台北報導

新北市淡水區31歲黃姓男子（今）29日清晨，疑不滿61歲父親酗酒，雙方爆口角衝突，年輕力壯的兒子竟以窗簾繩勒斃父親，隨後逃離家中，直到93歲阿嬤見兒子倒臥窗邊無呼吸，嚇得趕緊報警。稍早，檢方以殺人罪聲請羈押，法院晚間裁准，黃父遺體明將解剖釐清死因。

士林地院晚間開羈押庭，訊後認黃男涉犯殺人罪、違反保護令等，犯嫌重大，且殺人屬重罪，有相當理由認有逃亡之虞，非予羈押，顯難進行追訴、審判，認有羈押必要，裁定羈押獲准，不禁見。

據了解，有毒品前科的31歲黃姓男子平時以打零工維生，與61歲爸爸及93歲阿嬤，住在淡水區水源街一處公寓3樓，但黃父長年有酗酒習慣，與兒子時常發生爭吵，多次驚動轄區員警到場協調，互相聲請保護令。

▼警方逮捕黃男帶回分局偵訊 。（圖／記者陳以昇翻攝）

29日清晨5時許，黃父又在家客廳酗酒大小聲，再度引起黃男不滿，雙方開始互相飆罵，還拿起桌上物品相互丟擲，2人從客廳打到臥室，兒子年輕力壯，抓起窗邊窗簾繩子，纏繞父親頸部，竟失手將爸爸勒斃，隨即跑出家中逃逸。

阿嬤在房間又聽到兒子跟孫子爭吵聲，沒多久聽到大門關閉聲，開門察看時，在孫子房間看到兒子兩眼發直癱坐在地，已經沒有呼吸心跳，立即打電話報警，並告訴警方「孫子不見蹤影」，警方獲報立即調閱監視器，循線在淡水捷運站旁的金色水岸公園發現黃男，立即將他逮捕帶回偵訊，訊後依殺人罪移送士林地檢署偵辦。