「台版柬埔寨」4惡煞打死他...棄屍公墓　叫小弟急救逃過殺人罪

▲台中市新社公墓2022年發生棄屍案，檢警追查才發現是一起台版柬埔寨案。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

台中市新社公墓2022年底發生一起棄屍案，檢警深入追查，才發現是「台版柬埔寨」案，某詐團在北屯囚禁年輕男女，利用各式武器虐待被害人，結果其中一名林男反抗遭球棒打死，檢方調查後將劉姓嫌犯依殺人罪起訴。但，台中地院國民法官昨天（1日）開庭，認為4人有叫1名楊姓少年急救，不構成殺人罪，改依傷害致死罪，判處4人10年6月至16年6月不等徒刑，全案還可上訴。

判決書指出，劉姓嫌犯等4人加入詐團後，協助詐團拘禁被害人。2022年12月6日，一名林男在該集團成員強逼控制下，去辦理銀行帳戶後，隨即被帶到北屯區瀋陽路一處據點囚禁，劉嫌等4人為該據點人員，立刻將林男壓制控制，並且用手銬腳鐐固定，見林男反抗，輪流使用球棒、手銬毆打林男。

林男甚至頭部也遭到重擊，導致頭皮多處出血、撕裂傷，背部有14乘以13公分大面積瘀傷，皮下組織以及肌肉組織出血，最終因腦損傷而亡。

台中地院國民法官庭認為，劉嫌等4人坦承犯行，均辯稱是為了讓林男配合，不要掙扎，才會出手攻擊，沒有預料到會造成林死亡。另，法院依照現場一名楊姓少年所證述，事發後，楊姓少年被4人要求CPR、人工呼吸嘗試急救，4人應無殺人之犯意，而是私行拘禁與重傷致人於死罪。

台中地院國民法官庭認定，本案嫌犯手段兇殘，情節嚴重，客觀上顯無可憫恕之情事，而無刑法第59條規定之適用。本案僅因被害人未十分配合，就使用暴力，短時間內攻擊被害人致死，犯罪手段極度暴力，且嚴重危害社會治安。

最終認為劉嫌等4人共同犯重傷致人餘死、私行拘禁等罪，劉嫌15年6月有期徒刑、鄭嫌16年6月有期徒刑、任嫌12年有期徒刑、黃嫌判處10年6月有期徒刑，任黃2人另有私行拘禁判處6月有期徒刑，得易科罰金。全案可上訴。

本案是台中地院國民法官庭第5號審理案件，昨日18時宣判，合議庭成員為審判長法官高增泓、陪席法官黃佳琪、陪席法官林忠澤，以及6位國民法官。