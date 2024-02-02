《ETtoday新聞雲》創新計劃　獲Google「台灣新聞數位共榮基金」

記者黃君瀚／綜合報導

數位經濟暨產業發展協會（DTA）今（2）日公布「nDX數位創新獎助計劃」（News Digital Transformation 數位創新獎助計劃）112年第二梯次評選結果，《ETtoday新聞雲》以《ETtoday數位升級計畫之「資訊型快訊新聞生成器」》獲選「標準獎助專案」。

Google去（2023）年3月宣布投入資源支持為期3年的「台灣新聞數位共榮基金」計畫，承諾每年提供新台幣1億元協助台灣新聞相關產業推動數位轉型與產業創新，並委託DTA以獨立第三方角色負責基金管理與發放。

對此DTA設置基金決策委員會，經議決通過後啟動「nDX新聞獎助計畫」，每年度舉辦2梯次徵案，邀請國內新聞組織提案申請，落實共榮基金推動台灣新聞產業創新與轉型，以及發展健全新聞生態系的目標。

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《ETtoday新聞雲》提出3階段執行的「ETtoday數位升級計畫」，本次為第一階段「資訊型快訊新聞生成器」。目標是提升快訊新聞的產製效率和正確性，尤其地震、劇烈天氣等訊息的快速傳播，能幫助民眾能儘速防災，符合公眾安全與利益優先考量。

「資訊型快訊新聞生成器」由資深專業記者主導開發，利用人工智慧作為輔助工具，針對氣象署等可信賴單位提供的開放數據（Open Data），進行數據提取及文本分析，將資訊轉化生成為地震快訊、天氣預警等即時新聞稿，經主編人工審核修改後才能發布。

利用此新聞產生器的輔助，能降低人工撰寫時間及手動處理數據的錯誤率，有助於提升即時訊息的速度與正確度，同時運用產生器作為新聞輔助，釋放時間與資源，能讓記者專注於現場採訪更深入、多角度的報導。此專案開發成果也將與新聞同業分享，期望共同提升民眾對整體媒體的信任度。

根據DTA公告，nDX數位創新獎助計劃第二梯次徵案總共收到29份完整申請資料，其中基本獎助專案為9件，標準獎助專案為15件，影響力獎助專案為5件。

以下為「nDX數位創新獎助計劃」112年第二梯次獲獎助名單：

基本獎助專案

News Press—新聞上鏈工具庫

炭谷數位股份有限公司

SMC Taiwan科學／科技報導分析系統開發計畫：數據共享探究實證新聞報導環境，深化媒體公共價值

社團法人台灣科學媒體協會

新生科學人數位轉型紮根計畫

台灣科學人股份有限公司

進擊的Podcast報導：聲媒內容與組織創新

國立臺灣師範大學大眾傳播研究所

標準獎助專案

ETtoday數位升級計畫之「資訊型快訊新聞生成器」

東森新媒體控股股份有限公司

國語日報學童新聞媒體生態系建立與數位轉型計畫

財團法人國語日報社

法學新聞AI輔助協作系統計畫

話鹿學人有限公司

雜誌媒體轉型創新解決方案：多元數位敘事平台開發計畫

巨思文化股份有限公司

農業獨立新聞的下個十年：更永續的獨立媒體經營模式

上下游文化工場有限公司

針對目標受眾傳達正確育兒知識之媽媽寶寶受眾擴散及服務深化計畫

儂儂雜誌社股份有限公司

人人新聞、人人在場的公民新聞協作平台

在乎科技有限公司

財經新聞即時視覺化AI大資料研發計畫

三立財經iNews台

專為解釋性新聞影音打造的多頻道分析、收益最大化及線上精準定位工具-MARMOT 土撥鼠

泛科知識股份有限公司

Mesh媒體生態圈：去中心化的媒體合作與共榮平台

精鏡傳媒股份有限公司

影響力獎助專案

台灣新聞影像授權與驗證平台

主張數據股份有限公司

Streamlined Newsroom 全媒體智慧內容及編務效能提升雲端平台計畫

聯合報股份有限公司

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