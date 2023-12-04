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5案例揭長照政策脫節　ETtoday《台灣長照家庭圖鑑》入圍「吳舜文新聞獎」

▲台灣長照家庭圖鑑五人合體版NEW。（圖／王譯萱）

▲《東森新媒體ETtoday》「台灣長照家庭圖鑑：脫節的政策—為何我的家人找不到人照顧？」專題報導，歷時3個月深入挖掘台灣長照政策問題，並突破疫情限制，用插畫將5名身陷長照困境的個案心境描繪出來。（圖／資料圖）

專題中心／台北報導

由吳舜文新聞獎助基金會主辦的「吳舜文新聞獎」，今公布第三十七屆入圍名單，今年有538件作品參賽，較去年增加近3成；最後有39件報導入圍，角逐9項獎項。其中《東森新媒體ETtoday》以《台灣長照家庭圖鑑：脫節的政策—為何我的家人找不到人照顧？》，入圍文字類新聞深度報導獎。最終得獎者將在12月22日公布。

「吳舜文新聞獎」是在民國1986年創辦，由裕隆集團創辦人嚴慶齡妻子吳舜文捐資2500萬元成立基金會籌辦，盼藉由新聞獎的鼓勵和啟發，能使新聞界更加發揮公正客觀的專業精神，不畏強權與干擾，保障全民「知」的權利，和「卓越新聞獎」、「曾虛白先生新聞獎」被視為是國內新聞界的三大新聞獎。

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吳舜文新聞獎助基金會表示，今年競賽組別分為文字類（平面與網路）與影音類（含電視與網路）的「深度報導獎」、「調查報導獎」「國際新聞報導獎」;「新聞攝影獎」；不分類的「學生新聞報導獎」及「嚴凱泰先生永續發展新聞報導獎」等共9項獎項，報名總件數為538件，39件作品入圍，其中包括17家媒體及5所學校。

9項獎項將各選出一名最終獲獎作品，可獲得獎座一座、得獎證書及25萬元獎金。學生新聞報導獎則選出3名，首獎1名可獲得獎座一座、得獎證書和獎金6萬元；優選2名，可獲得得獎證書和各2萬元獎金。

今年入圍的39件作品中，文字類《東森新媒體ETtoday》「台灣長照家庭圖鑑：脫節的政策—為何我的家人找不到人照顧？」、《報導者》、《上下游新聞》、《鏡週刊》等7件作品入圍；調查報導獎共有《聯合報》等3件作品入圍；國際新聞報導類則有《今周刊》、《天下雜誌》等3件作品入榜；新聞攝影類則有《報導者》、《聯合報》、《端傳媒》等共4項作品入選。

影音類深度報導組有鏡新聞、台視新聞台、三立新聞台、南天有線電視等5件作品入圍；調查報導獎有華視、公視、鏡新聞等3件作品上榜，國際新聞報導獎則包括公視等3件作品入圍。

不分類媒體類別的嚴凱泰先生永續發展新聞報導獎，有包括聯合報數位版、《商業週刊》、三立iNews等5件作品入圍。學生新聞報導作品則有銘傳大學、屏東大學、世新大學、政治大學、中正大學等6項作品入圍。

《東森新媒體ETtoday》此次入圍的專題報導「台灣長照家庭圖鑑：脫節的政策—為何我的家人找不到人照顧？」，是台灣第一套探討「長照與移工」制度衝突造成長照困境的報導。歷經為期3個月的深入採訪，透過5個案例，突顯政策脫節導致家庭照護問題。採訪團隊還突破疫情限制，透過插畫和音檔，將受訪者的心境形象化，讓讀者進一步了解長照家庭的實際困境。此套專題報導今年已陸續獲得「銀響力新聞獎」優選、「全球華文永續報導獎」入圍肯定。

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