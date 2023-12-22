入圍就是得獎　ETtoday「台灣長照家庭圖鑑」入圍吳舜文新聞獎

▲《東森新媒體ETtoday》「台灣長照家庭圖鑑：脫節的政策—為何我的家人找不到人照顧？」專題報導，歷時3個月深入挖掘台灣長照政策問題，並突破疫情限制，用插畫將5名身陷長照困境的個案心境描繪出來。（圖／資料圖）

記者陳詩璧／台北報導

由吳舜文新聞獎助基金會主辦的「吳舜文新聞獎」，12月4日公布第三十七屆入圍名單，今（22日）舉辦頒獎典禮，今年有538件作品參賽角逐9大獎項，其中《東森新媒體ETtoday》以《台灣長照家庭圖鑑：脫節的政策—為何我的家人找不到人照顧？》，入圍文字類新聞深度報導獎。評審召集人王毓莉教授提到「這次參加的作品真的非常多，能入圍真的非常非常不容易，這件作品的個案挑選的不錯，評審們印象最深刻，比起冰冷冷的數據，讓新聞更有溫度」。



《東森新媒體ETtoday》此次入圍的專題報導「台灣長照家庭圖鑑：脫節的政策—為何我的家人找不到人照顧？」，是台灣第一套探討「長照與移工」制度衝突造成長照困境的報導。歷經為期3個月的深入採訪，透過5個案例，突顯政策脫節導致家庭照護問題。採訪團隊還突破疫情限制，透過插畫和音檔，將受訪者的心境形象化，讓讀者進一步了解長照家庭的實際困境。此套專題報導今年已陸續獲得「銀響力新聞獎」優選、「全球華文永續報導獎」入圍肯定。

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▲《東森新媒體ETtoday》專題中心「台灣長照家庭圖鑑」入圍吳舜文新聞獎-文字類／深度報導獎。（圖／記者陳詩璧攝）

這次評委召集人鍾起惠教授提到，「優質的新聞，對社會有影響，所有評審在看了一個漫長的秋天，從538件作品當中，選出39件作品，入圍就是得獎，得獎者只是比其他入圍者多了一點點幸運，而入圍者其實作品都有一定的水準，真的入圍就是得獎」。

同為評委召集人王毓莉教授表示，今年整體作品中，特別是深度報導，真的是競爭非常激烈。然後因為作品非常的多元化，可以看到入圍的作品裡頭，它所顯現的是背後有更多遺珠之憾的主題，所以其實能入圍真的很不容易，而在深度報導裡，我覺得評審會可能比較看重的是整個專題所呈現出來的廣度以及深度，這兩者大概缺一不可。

王毓莉說，《東森新媒體ETtoday》入圍的作品「台灣長照家庭圖鑑」，評審覺得印象非常深刻的是用了個案來做報導，比冰冷冷的數據更有人味故事的概念，這是一個很大的優點，而且怎麼去挑選個案，變成是一個很重要的點，從這幾個個案來看，之所以這個作品會被評審所青睞入圍，是個案挑選的不錯，但因為跟所有的主題去看它的議題的廣度面，或者是說它的影響面，整體的面向，如果能夠建構得更清楚的話，我覺得會讓評審們更深刻的感受到照顧議題的重要性。另外，這個選題對台灣社會是非常重要，因為少子化高齡化後，這議題理念非常實用，而且確實是很多人已經面臨這樣的一個問題。

▲「台灣長照家庭圖鑑」入圍吳舜文新聞獎-文字類深度報導，這系列報導是由唐鎮宇（左）、梁建裕（右）所採訪製作。（圖／記者陳詩璧攝）

「吳舜文新聞獎」是在民國1986年創辦，由裕隆集團創辦人嚴慶齡妻子吳舜文捐資2500萬元成立基金會籌辦，盼藉由新聞獎的鼓勵和啟發，能使新聞界更加發揮公正客觀的專業精神，不畏強權與干擾，保障全民「知」的權利，和「卓越新聞獎」、「曾虛白先生新聞獎」被視為是國內新聞界的三大新聞獎。

吳舜文新聞獎助基金會表示，今年競賽組別分為文字類（平面與網路）與影音類（含電視與網路）的「深度報導獎」、「調查報導獎」「國際新聞報導獎」;「新聞攝影獎」；不分類的「學生新聞報導獎」及「嚴凱泰先生永續發展新聞報導獎」等共9項獎項，報名總件數為538件，39件作品入圍，其中包括17家媒體及5所學校。

9項獎項最終獲獎作品，可獲得獎座一座、得獎證書及25萬元獎金。學生新聞報導獎則選出3名，首獎1名可獲得獎座一座、得獎證書和獎金6萬元；優選2名，可獲得得獎證書和各2萬元獎金。

第37屆吳舜文新聞獎得獎名單

嚴凱泰先生永續發展新聞報導獎：從夏夜裡誤殺移工山老鼠的槍響，到賽夏族重返山林的漫漫回家路－報導者

影音類／深度報導獎：真假ESG揭秘-你是真綠還是漂綠－鏡新聞

影音類／調查報導獎：”藥”命的缺憾－鏡新聞

影音類／國際新聞報導：誰的奶與蜜之地－三立電視《消失的國界》

文字類／深度報導獎：異域生養－上萬名移工父母與他們孩子的崎嶇路－報導者

文字類／調查報導獎：雞糞大調查：百萬噸生雞糞入農田，黃金為何變炸彈？

文字類／國際新聞報導獎：全球瘋鋰礦－天下雜誌

新聞攝影獎：向日葵在彈孔中綻放－報導者

學生新聞報導獎：首獎 光電來七股 是夢還是魘？－銘傳大學

優選 老有所尊．青有所居--台灣跨世代青銀共居的末來在哪裡？－屏東大學

優選 少子成國安問題《人工生殖法》忽視單身女性生育權－世新大學