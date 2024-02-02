金正恩要求加強戰備　視察造船廠打造世界一流戰艦

▲金正恩視察南浦造船廠。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

北韓官方媒體2日報導，最高領導人金正恩造訪南浦造船廠視察軍艦建造工作期間，呼籲強化海軍實力，加強備戰，鞏固和保衛國家海上主權。

韓聯社指出，北韓近期多次發射巡弋飛彈，其中包括新型戰略巡弋飛彈「火箭矢-3-31」，平壤政府在2024年初就透過武器試射與嚴厲措辭加劇朝鮮半島緊張情勢。

▲▼金正恩在造訪南浦造船廠期間強調，加強國家海軍力量至關重要。（圖／路透）

金正恩在造訪南浦造船廠期間強調，加強國家海軍力量至關重要，要求北韓造船業現代化，更稱作為國家可靠的大規模軍需船舶建造基地，期待南浦造船廠可打造出符合預期目標的國際水準重要戰艦。不過北韓媒體並未提及金正恩視察行程的確切日期。

▲金正恩期待南浦造船廠可打造出符合預期目標的國際水準重要戰艦。（圖／路透）

依據朝鮮中央通訊社，金正恩聽取軍艦建造準備工作簡報，並下令官員們無條件推進2021年勞動黨第八次代表大會所提到的5年軍事發展計畫。在這場會議上，金正恩誓言發展高科技武器，包括核動力潛艦、極音速彈頭、偵察衛星、固體燃料洲際彈道飛彈。

有部分觀點認為，除了新浦造船廠被認為是北韓主要潛艇造船廠之外，如今南浦可能也在進行核潛艇相關作業。

▼金正恩聽取軍艦建造準備工作簡報，並下令官員們無條件推進5年軍事發展計畫。（圖／路透）