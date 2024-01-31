海軍秀「聯合火力打擊」實力　M109特戰突擊艇戒護布雷

記者蘇晏男／高雄報導

海軍今（31日）上午進行「聯合火力打擊」操演，分於左營基地與左高外海，實施機動車組戒護暨放列、輕快兵力緊急出港、防禦性布雷及M109特戰突擊艇海上戒護等任務，運用雷達站及各型無人機早期預警敵情。海軍表示，操演全程，整合海上與陸岸兵力，積極應處灰色地 帶襲擾並維護海上交通線安全，建構「固若磐石」的國 防武力，以達「預防戰爭、國土防衛、應變制變、防範 衝突、區域穩定」的戰略目標。

▲海軍M109特種作戰突擊艇。（圖／記者蘇晏男攝）

國防部30日及31日辦理「國軍113年春節加強戰備媒體參訪活動」（春巡），今上午到海軍左營基地，海軍與陸戰隊以左營港水域為想定場景，以執行「聯合火力打擊」，提早偵知威脅，確保領海安全為目的，分於左營基地與左高外海，實施機動車組戒護暨放列、輕快兵力緊急出港、防禦性布雷及M109特戰突擊艇海上戒護等任務，運用雷達站及各型無人機早期預警敵情，提供機彈車組目標實施攻擊，展現海軍多層次、多波次及陸戰隊 「由陸向海」戰力特性。

操演概況方面，國軍先運用銳鳶無人機在小琉球西南海域執行不明目標偵知與識別，偵獲後實施目標情傳。待飛彈快艇接獲命令，立即實施緊急出港，駛往戰術有利位置執行第一波聯合火力打擊；接著，機動車組接獲命令轉駐戰術位置完成放列作業，備便對敵目標實施第二波接戰。

而塔江艦依命令出港對敵目標實施第三波接戰，並擔任快速布雷艇防空警戒艦，而陸戰隊編組8艘M109突擊艇編，戒護及打擊敵掃雷破障兵力，讓我方的布雷艇實施防禦性布雷。另外，由M96艇實施紅雀無人機放飛，延伸戰場覺知，確保雷區周邊海域安全。

海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊中校中隊長陳琨元說，本次操演以聯合火力打擊，提早偵知威脅，確保臨海安全為目的，並以紅雀無人機延伸近岸監偵距離，提早預警敵情，並透過ICS整合通訊系統，將戰場即時景況回傳任務管制中心，建立戰場共同作戰圖像，提升感知能力，並立指揮管制，提升作戰效能。

陳琨元也說，本次操演，充分展現海軍整合關鍵少數作戰概念，以及陸戰隊支援海軍作戰的堅實戰力，陸戰隊未來將持續秉持戰備不間斷，國防無假期信念，持續精進戰訓整備。

對於M109出海戒護是怎樣的任務？陳琨元指出，主要實施海軍各式艦艇的前哨，例如殲兵任務，幫主力戰艦部隊先行掃蕩敵情，使爾後作戰更加順遂。另陳琨元也透露，目前紅雀無人機有傘降、滑降跟攔截網回收，海上一般都是用攔截網，「撞網來做回收」。

至於岸置飛彈如何跟海上艦艇聯合作戰，海軍海峰第二大隊中校副大隊長朱俊穎表示，經由有效數據鏈路、通訊鏈路，將目標建立一個共同作戰圖像，由指揮官統一下達，對目標實施統一的攻擊。