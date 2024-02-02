14歲女兒拷貝「爸爸外遇」證據！交給媽媽　抓出養小三費110萬元

▲女兒在使用爸爸手機時，意外發現外遇音檔。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者廖翊慈／綜合報導

四川法院昨（1）日公布一起家庭案件。李太太從女兒手中，獲得丈夫唐先生外遇的音檔證據，並發現丈夫曾轉帳給小三王小姐25萬元（人民幣，下同，約台幣110.7萬元）。李太太向王小姐提告要求返還全部金額。經法院審理，李太太勝訴。

據《大皖新聞》報導，去（2023）年11月初，14歲的女兒小唐拿爸爸的手機玩耍，無意中點開了通話錄音，包括「我花20萬養你這麼半年」、「你的人生中怕是沒有遇到這麼懂事的小三哦」等內容。隨即，小唐將爸爸手機裡的通話錄音全部拷貝下來，並交給媽媽。

李太太表示，夫妻倆共同經營生意，家庭殷實美滿，出於對丈夫的信任以及經營便利，她未過多參與財務管理，由丈夫經手大量資金。然而，從2022年底開始，丈夫經常不回家，一回家就會與她發生爭吵，因此兩人聚少離多，她懷疑丈夫外遇，但一直沒有證據，夫妻二人基本上處於分居的狀態。

▲李太太從女兒提供的證據中，發現丈夫曾轉帳給小三25萬元。（示意圖／免費圖庫）

根據女兒提供的證據，李太太順藤摸瓜，發現2022年10月至2023年11月期間，丈夫向小三轉帳的金額高達25萬餘元，這也解釋了一年來，丈夫在家庭中的缺位和資金緊張。為此，憤怒的李太太和丈夫徹底鬧翻，對方索性離家出走並揚言離婚。

李太太怒告丈夫及小三，違反道德倫理。然而二人打死不認，稱彼此為關係友好的牌友，金錢往來僅是打牌資金。

經法院查明，唐先生與王小姐確實有婚外戀愛關係。在此之後，唐先生和王小姐一致要求僅返還一半的金額，理由是唐先生和李太太即將離婚，也要分割此部分財產。

法官認為，該贈與行為建立在有違公序良俗的婚外情基礎上，有損社會公德，兩人的要求遭駁回。王小姐應向原告李太太返還不當得利25萬餘元。目前，判決已經生效。