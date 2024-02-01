Netflix重擊寄生帳號「一票台人手機也不能看」！客服曝1招有解

▲Netflix打擊台灣用戶的寄生帳號。（圖／達志影像／美聯社）



網搜小組／劉維榛報導

串流平台Netflix再次打擊寄生帳號？近日網友不約而同在PTT與Dcard傻眼表示，開手機／平板想追劇，螢幕卻跳出「您的裝置尚未設為此帳戶的同戶裝置」，要求用戶得代碼暫時收看，或是只能登出的選項，讓一票人不知所措。對此，客服回應，手機須與電視同個網絡才能正當觀看，一個月得需連結過一次。

事實上，官方去年就猛烈展開打擊寄生帳號，Netflix帳戶僅供同住者使用，而新的高級方案來說，如皆非同住者，得要多付200元「購買額外成員」才行。而當時主要是針對電視（盒）、遊戲主機等進行限制，手機與平板並未受影響。如今一票手機與平板的用戶陸續被限制收看，意味著Netflix已加強打擊台灣共享的的力道。

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情災曝光後，引來網友回應「我的群今天也是這樣，第一次出現，不知道為什麼」、「同事也遇到了，您的裝置尚未設為此帳戶的同戶裝置」、「我今天也被要求要驗證了QAQ」、「手機要驗證+1」、「明明凌晨還在看，剛剛打開來就不行了」、「我還是帳戶使用者本人，更改帳號密碼權限在我手中，結果卻不能使用」、「先索取暫存碼觀看吧，14天後再說，至少過年有得看」。

對此，有網友直言，「你們應該有人有用電視，然後被設定成同戶裝置了」、「看起來大家都不要綁定電視是目前最佳解」、「測試過了，只要帳號曾綁過一次電視，就會導致其他裝置被鎖，就算電視登出帳號，其他裝置也不會解鎖，Netflix會強迫你綁下一台電視，並強迫所有行動裝置同IP一次才會解鎖」。

對此，網友詢問客服得到下面的答案，首先先證實，手機部分漸漸加強同戶裝置的設定，目前所有的方案都只能分享給同住用戶，「Netflix同戶裝置只能設定在一個電視而已，所連結的網絡會被設定成安全，所以連結同個網絡的電視才能正當觀看」。手機部分，客服說「連結家裡的網絡便不會再出現此問題，至少一個月有連結過一次」。

▼網友詢問客服。（圖／翻攝Dcard）