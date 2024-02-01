　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

Netflix重擊寄生帳號「一票台人手機也不能看」！客服曝1招有解

▲▼Netflix。（圖／達志影像／美聯社）

▲Netflix打擊台灣用戶的寄生帳號。（圖／達志影像／美聯社）

網搜小組／劉維榛報導

串流平台Netflix再次打擊寄生帳號？近日網友不約而同在PTT與Dcard傻眼表示，開手機／平板想追劇，螢幕卻跳出「您的裝置尚未設為此帳戶的同戶裝置」，要求用戶得代碼暫時收看，或是只能登出的選項，讓一票人不知所措。對此，客服回應，手機須與電視同個網絡才能正當觀看，一個月得需連結過一次。

事實上，官方去年就猛烈展開打擊寄生帳號，Netflix帳戶僅供同住者使用，而新的高級方案來說，如皆非同住者，得要多付200元「購買額外成員」才行。而當時主要是針對電視（盒）、遊戲主機等進行限制，手機與平板並未受影響。如今一票手機與平板的用戶陸續被限制收看，意味著Netflix已加強打擊台灣共享的的力道。

[廣告]請繼續往下閱讀...

情災曝光後，引來網友回應「我的群今天也是這樣，第一次出現，不知道為什麼」、「同事也遇到了，您的裝置尚未設為此帳戶的同戶裝置」、「我今天也被要求要驗證了QAQ」、「手機要驗證+1」、「明明凌晨還在看，剛剛打開來就不行了」、「我還是帳戶使用者本人，更改帳號密碼權限在我手中，結果卻不能使用」、「先索取暫存碼觀看吧，14天後再說，至少過年有得看」。

對此，有網友直言，「你們應該有人有用電視，然後被設定成同戶裝置了」、「看起來大家都不要綁定電視是目前最佳解」、「測試過了，只要帳號曾綁過一次電視，就會導致其他裝置被鎖，就算電視登出帳號，其他裝置也不會解鎖，Netflix會強迫你綁下一台電視，並強迫所有行動裝置同IP一次才會解鎖」。

對此，網友詢問客服得到下面的答案，首先先證實，手機部分漸漸加強同戶裝置的設定，目前所有的方案都只能分享給同住用戶，「Netflix同戶裝置只能設定在一個電視而已，所連結的網絡會被設定成安全，所以連結同個網絡的電視才能正當觀看」。手機部分，客服說「連結家裡的網絡便不會再出現此問題，至少一個月有連結過一次」。

▼網友詢問客服。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

ET快訊
獨／徐凱希退出《女人我最大》主持
快訊／民眾黨8人全投他！　將進第二輪投票
快訊／民進黨祝福韓國瑜　共同承擔國家進步責任
LIVE／立院副院長投票　開票出爐
讚韓國瑜為人海派、溝通能力強　柯文哲：8席立委將發揮關鍵角色
才當選花籃就送進院長室！　林右昌送韓國瑜「眾望所歸」
快訊／幼兒園14童食物中毒！　停課5天
韓國瑜當選立法院長　趙少康：盼藍白修正「總統副總統選罷法」
王世堅為游錫堃抱屈「對黨內部分人不以為然」　籲仍要跟白營協商
快訊／幼兒園集體食物中毒！　14童緊急送醫
LIVE／立院副院長投票　蔡其昌、江啟臣誰勝出？
快訊／沾印泥變廢票　黃珊珊搭陳昭姿肩膀喊：沒事、沒問題

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

想生龍寶寶？ 婦產科醫曝「最晚播種日」喊話：過年要努力

新春賀禮嘉藥優異生微畢典　2名同學提前畢業

極冷空氣小年夜殺到！跌破10度時間出爐　春節連2天可望追雪

網友搞笑辦「叫阿嬤把紅紫色外套丟掉」活動　日期選這天！爆共鳴

Netflix重擊寄生帳號「一票台人手機也不能看」！客服曝1招有解

塔羅牌師上月預言「游錫堃，勝」糗了！網友狂笑：不準啦

桃園YouBike2.0E電輔車啟用...費率曝光　2小時內每30分鐘20元

肉鬆蛋捲第1名！邊境攔檢年罰5000件　防檢署公布「違規排行」

北海道第2個航點！星宇航空插旗函館今首航　每周5到7班

紅髮艾德周六空降高雄開唱　世運周邊交管！交通懶人包快看

糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上

雪碧到北檢提告Toyz了！　被罵破麻...告侮辱+誹謗

猶豫挑幾號...聽柴犬連汪9聲　新北男子幸運刮中100萬元！

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

江大成「害胡瓜背鍋」道歉了　不認愛熊霓...媽媽徐薇：好好交友

4樂天女孩深夜訊問到天亮　前領隊、前經紀人遭移送

不想輸...盡力撲壘包仍被Out　嘉中球員賽場落下「不甘淚水」

劉子銓顧娃「先餵妹妹吃飽」超有愛　笑曝典典寶寶：變得挺欠揍的！XD

民眾黨推黃珊珊選立法院長　國會第一戰藍綠白合作破局

騎士彎腰撿東西「旁車幫扶」　被誤催油門！暴衝撞電動車

想生龍寶寶？ 婦產科醫曝「最晚播種日」喊話：過年要努力

新春賀禮嘉藥優異生微畢典　2名同學提前畢業

極冷空氣小年夜殺到！跌破10度時間出爐　春節連2天可望追雪

網友搞笑辦「叫阿嬤把紅紫色外套丟掉」活動　日期選這天！爆共鳴

Netflix重擊寄生帳號「一票台人手機也不能看」！客服曝1招有解

塔羅牌師上月預言「游錫堃，勝」糗了！網友狂笑：不準啦

桃園YouBike2.0E電輔車啟用...費率曝光　2小時內每30分鐘20元

肉鬆蛋捲第1名！邊境攔檢年罰5000件　防檢署公布「違規排行」

北海道第2個航點！星宇航空插旗函館今首航　每周5到7班

紅髮艾德周六空降高雄開唱　世運周邊交管！交通懶人包快看

阿聯酋航空歡慶台北航線開航十週年　推限時優惠價　　

想生龍寶寶？ 婦產科醫曝「最晚播種日」籲：過年要努力

空中環女表演者從「高空墜落」！疑當場摔死　目擊者：無防護

女法官脫法袍露深渠巨乳　「大奶包圍」辯護人3P共浴！照片流出慘了

獨家／徐凱希退出《女人我最大》主持！電視台證實：完成現階段任務

屏東縣消防局長李彬正布達　縣長周春米：專業領軍

新春賀禮嘉藥優異生微畢典　2名同學提前畢業

極冷空氣小年夜殺到！跌破10度時間出爐　春節連2天可望追雪

環球中和LOPIA今開幕　超鮮握壽司、和牛漢堡排、日賣4千條起司蛋糕都好買

和家人吵架！桃園男坐輪椅負氣離家　姊急報案...警漏夜尋人

一包不到11元 東森幣折後最低897元

生活熱門新聞

快訊／投資億元裝潢！高雄「韓八燒肉」宣布停業

即／濃霧吞沒11縣市　能見度不足200公尺

明變天！　今暖如春破31℃

陳昭姿亮出「手沾印泥照」道歉！網一看狠酸

看似花心…4星座其實「骨子裡超專情」！

這貼圖太大！從LINE爬出「塞滿螢幕」爆恐懼

講電話「超多人有1習慣」　她不解：到底為什麼？一票爆共鳴

除夕濕冷「逼近強烈冷氣團」　農曆春節雨區曝

驚見阿嬤拿情趣用品「按摩眼睛」　全場愣：太刺激

12星座2月「財運、事業、愛情」運勢曝！

「5星座女」長輩緣爆好　嘴甜雙子排第2名

少年仔幫拾荒嬤推車！網看照片歪樓：車被搶了

他去日本一趟花10萬「真的有便宜？」　全場曝關鍵

「立春」要來了！命理師曝「存168元」招財法

更多熱門

相關新聞

最爛打槍藉口？搭訕對象「沒有訊號無法換LINE」

最爛打槍藉口？搭訕對象「沒有訊號無法換LINE」

對於現代人生活習慣總是有無限好奇的《街訪突即隊》，這次再度上街頭了解大家的「低頭習慣」，主持人阿肥同時也驚喜發現，原來不管是工作效率、過年的求生慾甚至搭訕成功的機率，都跟網速脫離不了關係！

老幼互助成立共生社區　包辦臨時托育、手機教學「還幫抓雞」

老幼互助成立共生社區　包辦臨時托育、手機教學「還幫抓雞」

網路揪咖打麻將主打停車方便　女場主每將每人抽2百元

網路揪咖打麻將主打停車方便　女場主每將每人抽2百元

iPhone銷量衰退！專家：機型改變不大、吸引力減少

iPhone銷量衰退！專家：機型改變不大、吸引力減少

名人代言食品廣告新制今上路！違規將重罰3倍　去年開罰破2億

名人代言食品廣告新制今上路！違規將重罰3倍　去年開罰破2億

關鍵字：

Netflix寄生帳號裝置共同用戶手機電視網路

讀者迴響

熱門新聞

56歲馬妞「身罹12疾病」住院！已簽放棄急救

快訊／韓國瑜獲54票未過半、白1張無效票！　立法院長選舉進第二輪投票

楊繡惠「對不起大家愛我的人」　深夜拋震撼彈

快訊／投資億元裝潢！高雄「韓八燒肉」宣布停業

快訊／韓國瑜「獲54票」當選立法院長！　民眾黨8席全棄權

YouTuber嘟嘟人宣佈「要分開了」

只有今天快買！超商咖啡買7送7爽喝

「正妹女友」愛了4年...竟是身旁好兄弟

獨／5億高中生已冰封272天　天數超越這奇案

即／大阪機場2班機碰撞　10航班被停飛

夫想偷腥全被拒絕　人妻：心情很複雜

7男換妻性侵！　嫌犯判鞭刑12下不服上訴

立法院長選戰爭議選票曝光　「蓋黃珊珊、印泥沾到陳菁徽」

無緣連任立法院長　游錫堃宣布辭職

陳昭姿坦承誤沾印泥！　「清楚投給黃珊珊」

更多

最夯影音

更多
糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上

糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上
雪碧到北檢提告Toyz了！　被罵破麻...告侮辱+誹謗

雪碧到北檢提告Toyz了！　被罵破麻...告侮辱+誹謗

猶豫挑幾號...聽柴犬連汪9聲　新北男子幸運刮中100萬元！

猶豫挑幾號...聽柴犬連汪9聲　新北男子幸運刮中100萬元！

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

江大成「害胡瓜背鍋」道歉了　不認愛熊霓...媽媽徐薇：好好交友

江大成「害胡瓜背鍋」道歉了　不認愛熊霓...媽媽徐薇：好好交友

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面