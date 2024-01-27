女接種莫德納後四肢無力、行走困難　多發性神經病變獲救濟金30萬

▲新冠疫苗接種，資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

最新疫苗受害救濟審議公布！根據疾管署資料，本次總計有10案獲得救濟，最高金額為30萬元，個案是一名60多歲女性，接種莫德納疫苗後出現四肢無力與行走困難等症狀而就醫確認有多發性神經病變，審議認定為「無法確定與疫苗關連性」而獲得救濟金。

疾管署公布預防接種受害救濟審議小組第216次會議紀錄，總計審議135案，有10案獲得救濟，其中9案為新冠疫苗，分別有4例接種BNT、3例接種莫德納、2例接種AZ疫苗；另有1起接種卡介苗，救濟金額在5000至30萬元之間。

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獲得救濟金案件最高額30萬元，個案是一名新北市60多歲女性，依據審議結果，個案在接種莫德納疫苗後出現四肢無力與行走困難等症狀而就醫，神經傳導檢查與腦脊髓液檢驗結果顯示為多發性神經病變，經診斷為格林巴利症候群。

審查委員認為，個案本身具糖尿病、高血壓及慢性缺血性心臟病等多重病史，該次就醫亦檢出患有感染症，屬發生神經病變高風險族群，但依據症狀發生時間及臨床表現研判，個案症狀仍無法確定與接種疫苗關聯性，核予救濟金30萬元。

金額較高還有一名年輕個案，是新北市20多歲男性，接種BNT疫苗後出現肢體無力與尿滯留等症狀而就醫，神經傳導檢查結果顯示多發性神經病變，經診斷為格林巴利症候群。雖個案神經病變症狀可能為感染所致，但依據症狀發生時間及臨床表現研判，其症狀仍無法確定與疫苗關聯性，核予救濟金20萬元。

本次審查還有多起因為接種疫苗後出現蕁麻疹獲得救濟，大多審議結果為無法確定關連性，但其中一起研判與疫苗相關，是高雄市30多歲男性，接種BNT疫苗後全身紅疹，診斷為蕁麻疹，經審查認定與疫苗相關，核予救濟金5千元。