　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

她狂吞「胎兒人肉水餃」只為求子！　陸婦產科醫師也嚇壞

▲▼中國女患者不孕吃小孩，婦產科醫師嚇壞。（圖／翻攝自YouTube／翻攝竇阿姨講不孕）

▲不孕女患者坦言「吃小孩」，把婦產科醫師嚇壞。（圖／翻攝自YouTube／翻攝竇阿姨講不孕）

記者吳美依／綜合報導

中國網紅婦產科醫師「竇阿姨」分享震驚病例，一名女患者已經求子5、6年，卻都無法順利懷孕，竟因此聽信偏方，把別人的流產胎兒，製成餃子吃下肚，深信此舉能夠讓孩子變成自己的，讓現場醫護嚇得驚呼連連。

根據影片，女患者過去就曾因為不孕問題就醫，但治療後肚皮仍無動靜，於是採信某位神婆的偏方「吃小孩」。她使用絞肉機處理，再混入其他肉類，包成餃子，一晚吃三個，連續吃七天，「人家說，妳吃了，就成妳的孩子。」

女患者坦言，由於流產胎兒都已經成形，自己也有點怕怕的，而且「吃了之後渾身癢癢」，不僅起小疹子 ，背部還會發熱，並且有疼痛感。

竇阿姨聆聽時，嚇得多次直呼，「我的天嘞，妳可清醒清醒吧！」、「誰給妳出的這些爛主意啊！」她指出，女患者不孕的原因是「妳雙側輸卵管都堵得死死的」，應該相信科學並且對症下藥，「妳說這什麼社會了，妳怎麼還信這個呢？」

竇阿姨也指出，萬一胎兒有傳染病，女患者也有感染風險。她毫不留情地說，「妳怎麼那麼愚昧啊！我在這裡什麼奇葩事兒都見過，像妳這樣絞小孩吃的我還是第一次聽說。我得讓妳嚇死了。」女病患也感嘆自己「太無知了，實在是沒辦法了。」

ET快訊
快訊／柯文哲受不了了！　轟民進黨「滿嘴謊言的黨」要提告
砸30萬買600張刮刮樂！　猛刮結果出爐
最新「紅包行情」曝光！　3禁忌不可犯
韓國瑜當選立法院長感言未提民眾黨　吳子嘉曝原因
男歌手昔患病暴瘦剩49kg　「手都是骨頭」害怕求：活下來就好
韓國瑜大復活！　悄布局南台灣「立法院長不是最後的公職」
尾牙抽中iPhone 15狂炫耀　陸男開心7天「天堂掉進地獄

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸官員偷腥女教師「大搞車震」　一氧化碳中毒雙雙陳屍車上

她狂吞「胎兒人肉水餃」只為求子！　陸婦產科醫師也嚇壞

陸官員偷吃多女「爽玩SM調教」　孕妻驚見鹹濕對話怒PO工作群組

尾牙抽中iPhone 15狂炫耀　男才開心7天「天堂掉進地獄」

貴州官員阻撓村民辦滿月酒　竟率隊往菜餚「倒鹽巴」

馬化騰：騰訊號稱最大遊戲公司　去年卻無所適從、毫無建樹

對岸稱啟用M503免協商　陸委會：兩岸過去曾5次溝通對話

北京承認塔利班政權　習近平接受阿富汗大使國書

恆大遭清算非終點！　經濟學家：中國房地產危機「尚未觸底」

打完點滴「醫院全清空」只剩她一人！被鎖死院內嚇瘋…恐怖畫面曝

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

「瑞穗陪你成長」30秒逼哭網！　暖喊：每一幕都是最暖心的刻度

宛宛兒「開3.5萬徵助理」挨酸錢太少　傻眼開炮：沒什麼技能就要求一堆

金門貨車後斗突起火燃燒　720瓶麥卡倫燒毀損失百萬

陳昭姿失誤被認定廢票！　坦承：投給黃珊珊但沾到印泥

超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

韓國瑜重返立院全紀錄　喊話：不同政黨攜手合作

女兒玩電動見「大螃蟹」嚇壞　尖叫急推把手給爸...媽笑翻

陸女「沒衛生紙」鬧警局　控警打人狂撥110超奇葩

《麻辣鮮師》萬老師.黃主任合體　葉民志情義相挺郭昱晴：我要當主任！

陸官員偷腥女教師「大搞車震」　一氧化碳中毒雙雙陳屍車上

她狂吞「胎兒人肉水餃」只為求子！　陸婦產科醫師也嚇壞

陸官員偷吃多女「爽玩SM調教」　孕妻驚見鹹濕對話怒PO工作群組

尾牙抽中iPhone 15狂炫耀　男才開心7天「天堂掉進地獄」

貴州官員阻撓村民辦滿月酒　竟率隊往菜餚「倒鹽巴」

馬化騰：騰訊號稱最大遊戲公司　去年卻無所適從、毫無建樹

對岸稱啟用M503免協商　陸委會：兩岸過去曾5次溝通對話

北京承認塔利班政權　習近平接受阿富汗大使國書

恆大遭清算非終點！　經濟學家：中國房地產危機「尚未觸底」

打完點滴「醫院全清空」只剩她一人！被鎖死院內嚇瘋…恐怖畫面曝

瘋電影／旺卡　一個人努力可以成功一群人可以走更遠

民進黨爆料致電綠營大老　柯文哲轟「滿嘴謊言的黨」嗆要提告

2023年人類史上最熱年！鄭明典：很多紀錄前所未見　氣象署曝警訊

鍾沛君處宮鬥風暴核心！下手機會蠻多的　爆她手腳不乾淨

好心收留街友還送食物外套　美店員竟遭「鐵鎚砸頭50下」虐殺

孫生開罵「有病還去害人」！GG冒異狀急就醫怕爆：請給愛愛健康環境

最新「紅包行情」曝光！金額多少有眉角　3禁忌不可犯

涉作假帳「灌水3億」炒股票！　誠創董座馬永玲今晨200萬交保

三菱「新油電7人座MPV」登場！1.6升動力折合新台幣80萬

韓國瑜當選立法院長感言未提民眾黨　吳子嘉曝原因

一包不到11元 東森幣折後最低897元

大陸熱門新聞

尾牙抽中iPhone狂炫耀　男才爽7天GG

陸「弒母案」主嫌執行死刑 律師安排會見被告知：不用來了

陸官員偷吃多女爽玩SM　對話遭妻PO群

貴州官員阻村民辦滿月酒　率隊往菜餚倒鹽

車震！官員偷腥女師　雙雙陳屍車上

狠父與小三合謀把兒女扔下15樓　2人被執行死刑

她為求子狂吞「人肉水餃」　醫嚇壞

35歲男存下440萬　靠利息躺平：幹嘛結婚

打完點滴醫院全清空只剩她一人！被鎖死院內嚇瘋

「正妹女友」愛了4年...竟是身旁好兄弟

馬化騰：騰訊遊戲去年無所適從、毫無建樹

恆大遭清算非終點！陸房地產危機尚未觸底

相親買超實用禮物！女方秒走人　網笑：憑實力單身

港股陷萬五保衛戰　滿街都是失業銀行家

更多熱門

相關新聞

卵巢早衰？營養師曝抗衰老營養素

卵巢早衰？營養師曝抗衰老營養素

不良生活習慣、壓力、飲食等都可能造成卵巢早衰，甚至提早進入更年期，對此，營養師高敏敏在臉書粉專分享，卵巢抗衰老必吃營養素，以延緩衰老速度。

名醫「掉包精子」秘密播種女病患

名醫「掉包精子」秘密播種女病患

女腹痛竟是「腸道裡有胎兒」　寶寶平安出生

女腹痛竟是「腸道裡有胎兒」　寶寶平安出生

國小弟健檢「2種GG問題」最常見！泌尿醫示警了

國小弟健檢「2種GG問題」最常見！泌尿醫示警了

精液「變2顏色」不正常！他一拖再拖已癌末

精液「變2顏色」不正常！他一拖再拖已癌末

關鍵字：

不孕胎兒

讀者迴響

熱門新聞

即／牽手過馬路遭客運撞飛　夫死妻斷肢命危

韓國瑜當選立法院長　最美前獅子會會長批荒謬

網美空姐證實「機長約砲傳聞」　曝服務過周杰倫

他DIY「瘋狂入珠51顆」！連繞5圈硬塞　人妻痛到崩潰

Netflix重擊寄生帳號「一票台人手機也不能看」！1招有解

新立院女神！她「激似林襄」監票成焦點

民進黨今祭黨紀　掰了郭正亮、林裕紘、周榆修

Joeman砸30萬買刮刮樂！猛刮結果出爐

「立法院長罷免」秒登熱搜字　韓國瑜當選年薪432萬

快訊／月月配00929配息0.13元　年化報酬率衝破8%

看似花心…4星座其實「骨子裡超專情」！

尾牙抽中iPhone狂炫耀　男才爽7天GG

明天變天「3地溼答答」　小年夜冷空氣南下急凍到初一

想生龍寶寶？ 婦產科醫曝「最晚播種日」

AV傳奇女神成商界強人　38歲現狀曝光

更多

最夯影音

更多
陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD
「瑞穗陪你成長」30秒逼哭網！　暖喊：每一幕都是最暖心的刻度

「瑞穗陪你成長」30秒逼哭網！　暖喊：每一幕都是最暖心的刻度

宛宛兒「開3.5萬徵助理」挨酸錢太少　傻眼開炮：沒什麼技能就要求一堆

宛宛兒「開3.5萬徵助理」挨酸錢太少　傻眼開炮：沒什麼技能就要求一堆

金門貨車後斗突起火燃燒　720瓶麥卡倫燒毀損失百萬

金門貨車後斗突起火燃燒　720瓶麥卡倫燒毀損失百萬

陳昭姿失誤被認定廢票！　坦承：投給黃珊珊但沾到印泥

陳昭姿失誤被認定廢票！　坦承：投給黃珊珊但沾到印泥

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面