她狂吞「胎兒人肉水餃」只為求子！　陸婦產科醫師也嚇壞

▲不孕女患者坦言「吃小孩」，把婦產科醫師嚇壞。（圖／翻攝自YouTube／翻攝竇阿姨講不孕）



記者吳美依／綜合報導

中國網紅婦產科醫師「竇阿姨」分享震驚病例，一名女患者已經求子5、6年，卻都無法順利懷孕，竟因此聽信偏方，把別人的流產胎兒，製成餃子吃下肚，深信此舉能夠讓孩子變成自己的，讓現場醫護嚇得驚呼連連。

根據影片，女患者過去就曾因為不孕問題就醫，但治療後肚皮仍無動靜，於是採信某位神婆的偏方「吃小孩」。她使用絞肉機處理，再混入其他肉類，包成餃子，一晚吃三個，連續吃七天，「人家說，妳吃了，就成妳的孩子。」

女患者坦言，由於流產胎兒都已經成形，自己也有點怕怕的，而且「吃了之後渾身癢癢」，不僅起小疹子 ，背部還會發熱，並且有疼痛感。

竇阿姨聆聽時，嚇得多次直呼，「我的天嘞，妳可清醒清醒吧！」、「誰給妳出的這些爛主意啊！」她指出，女患者不孕的原因是「妳雙側輸卵管都堵得死死的」，應該相信科學並且對症下藥，「妳說這什麼社會了，妳怎麼還信這個呢？」

竇阿姨也指出，萬一胎兒有傳染病，女患者也有感染風險。她毫不留情地說，「妳怎麼那麼愚昧啊！我在這裡什麼奇葩事兒都見過，像妳這樣絞小孩吃的我還是第一次聽說。我得讓妳嚇死了。」女病患也感嘆自己「太無知了，實在是沒辦法了。」