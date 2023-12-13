女腹痛10天！檢查驚見「腸道有6月大胎兒」　超強寶寶平安活到出生

▲女子不知自己懷孕，檢查才發現「腸道」之中已有胎兒。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

最近一份醫學期刊報告揭示了一起罕見的子宮外孕案例，患者是37歲女性因為連續10天感覺腹脹、腹痛到醫院求診，醫生進行核磁共振掃描（MRI scan）後驚訝地發現，女子腸道中有一個近6個月大的胎兒正在生長。儘管子宮外孕可能導致出血等危險，且胚胎不易存活，但這名女子最終在懷孕7個多月時平安產下嬰兒。

根據澳洲新聞網（news.com.au）報導，這起案例9日刊於美國《新英格蘭醫學期刊》（New England Journal of Medicine）上，患者是37歲未透露姓名的孕婦，來自印度洋上的法國留尼旺島，她最初的症狀是腹部會隱隱作痛，後來疼痛不僅沒有消退，還開始腹脹，大約10天後她最終尋求了醫療協助。

醫生在MRI掃描結果中有了驚人發現，女子腹痛的原因是子宮外孕（異位妊娠），已經懷孕23周，胚胎著床的位置不是子宮外孕案例中較常見的輸卵管，而是在腸道中，且胎兒存活了下來。

▲胎兒生長到29周後以剖腹產出生，住院3個月後也順利出院。（圖／翻攝自NEJM.org）

女子在醫生的建議下從留尼旺島飛到法國本土就醫，在那裡安胎至29周後順利以剖腹產方式分娩。在孩子出生12天後，醫生幫女子做了一次額外的手術，切除了她剩餘的胎盤。另外，被安置在新生兒加護病房的嬰兒3個月後也平安出院。

報導指出，子宮外孕是一種典型的早期流產原因，通常發生在6到8周，值得注意的是，這起案例中的胎兒在腸道中長大並存活。一般在23至24周大出生的早產兒雖然可能存活，但面臨更大健康風險，而等到29周大之後就有80%到90%的早產兒可以存活下來。

子宮外孕機率占所有妊娠的不到2%，最常見的是著床於輸卵管，較少見的是卵巢、腹膜等位置，對於孕婦而言是一種危險，可能導致內出血、輸卵管破裂或休克，胎兒存活機率很低。

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