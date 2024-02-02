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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓江配當選　民眾黨：綠不必再怪我們打假球

▲立法院新任立委報到，國民黨韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓國瑜當選立法院長。（圖／記者林敬旻攝）

文／中央社

民眾黨團推舉立委黃珊珊、張啟楷角逐立法院正副院長未能當選，但過程充滿話題，民眾黨人士表示，立法院長選舉結果不影響未來藍綠白互動，民進黨不必再怪民眾黨是小藍或打假球，每個政黨扮演角色不同。

民眾黨關鍵8席立委牽動立法院正副院長選舉結果，民眾黨主席柯文哲日前與黨團8位成員，共同宣布一致決議推舉黃珊珊角逐立法院長，但副院長投票動向則賣關子，直至投票前都未公布，開票後外界才知道，民眾黨團進團出投給張啟楷。

談及1日立法院正副院長投票時的策略，黃國昌下午在網路直播節目上表示，推舉黃珊珊角逐立法院長，是真心誠意希望國民黨、民進黨思考，若能支持黃珊珊，可為台灣民主寫下佳話。

▲▼立委黃國昌帶女兒到立院報到。（圖／記者袁茵攝）

▲立委黃國昌。（圖／記者袁茵攝）

黃國昌說明，由於最後黃珊珊沒能當選立法院長，因此黨團實踐原本承諾，第二輪就不進場投票。

至於民眾黨團在副院長選舉推舉張啟楷，黃國昌指出，張啟楷雖然是國會新鮮人，但同時也是資深媒體人，熟稔國會運作邏輯，且與兩大黨立委互動融洽，因此最後決定推舉張啟楷參選立法院副院長。

此外，由於民眾黨團在正副院長第二輪選舉皆未進場投票，外界質疑此舉是幫助國民黨「韓江配」，對於未來恐被貼上小藍標籤，黃國昌回覆中央社記者詢問時回覆，請民進黨不必情緒勒索，倘若民進黨團要批評民眾黨團投給自己推選的人選即是小藍，是否民進黨團沒投給民眾黨團推選的人選，才是在暗助國民黨。

黃國昌也再次重申，1日立法院正副院長投票意向，是經由柯文哲與黨團8位成員共同討論後裁示的結果。

不具名的民眾黨人士則表示，立法院長選舉已經翻頁，民進黨面臨新民意的結果，不必再怪民眾黨是小藍或打假球。

民眾黨人士指出，1日的立法院正副院長選舉，不會影響未來藍綠白的朝野黨團互動，因為每個政黨扮演角色不同，民眾黨團會拿出最優質的問政，國民黨團是國會最大黨，民進黨團則要面對新民意的結果。

至於是否可能牽動2026選舉，民眾黨人士坦言「還太早」，每個政黨有各自對人民的許諾，民眾黨要表現得夠好，才能爭取到選民支持。

▲▼民眾黨立委陳昭姿。（圖／記者陳家祥攝）

▲民眾黨立委陳昭姿。（圖／記者陳家祥攝）

此外，1日進行立法院長選舉時出現1張無效票，民眾黨立委陳昭姿中午透過聲明表示，她清楚投給同黨立委黃珊珊，但因投票筆沾有印污而污染手指及選票，導致被認定為廢票，要向黨團與支持者致歉。

黃國昌在網路直播節目上透露，陳昭姿在議場就有跟黨團成員反映印污沾到選票，後來回黨團開會時，陳昭姿非常自責，黃珊珊則安慰陳昭姿不要放在心上。黃國昌指出，會議主席柯建銘認定為廢票，為了會議流程和諧，民眾黨團沒有多爭執，只表達遺憾。

 
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