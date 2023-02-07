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最衰繪師！動漫展賺10多萬騎車全噴了　隔天進帳13萬又被偷

記者陳雕文／新北報導

運氣真的很不好…新北市一名繪師4日到台北市花博爭豔館，參加第40屆開拓動漫祭活動，當天擺攤賺到10多萬元全放一個盒子裡，晚上返回新北板橋，錢盒突從機車掉落摔碎，路人見狀紛紛開始撿鈔票；到了隔天，繪師擺攤又賺了約13萬也不翼而飛！相關案情在PTT上引發網友熱烈討論。

▲▼ FF40,開拓動漫祭,人潮 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼開拓動漫祭活動當天人潮爆滿。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ FF40,開拓動漫祭,人潮 。（圖／記者蘇晟彥攝）

記者調查後發現，確實有一名33歲蘇姓繪師有在4日晚間到板橋海山警分局的埔墘派出所、6日下午又到台北圓山派出所報案，並稱自己金錢遺失，2次事件的損失總和超過20萬。但由於蘇男在推特等社群分享個人遭遇時，文字描述並不清楚，導致部分網友質疑事件的真實性，甚至批評是幻想文。

據了解，蘇男在4日晚間結束第一天擺攤後，疑因精神疲憊所以當下並未點鈔，就把約10多萬元的鈔票放進錢盒，並從花博騎機車回新北，到了板橋區中山路及三民路口待轉時，其錢盒從機車滑落掉在馬路上，但蘇男並未察覺，燈號轉綠即騎走，後來錢盒被後車壓碎，導致鈔票散落…從路口監視器來看，當下約有4、5人撿錢。

▲▼繪師掉錢。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲繪師（紅圈處）要返回新北的家，沒想到途中錢盒滑落。（圖／記者陳雕文翻攝）

後來蘇男發現錢盒不見，於晚間8點多到埔墘派出所報案求助；到了5日，蘇男再次擺攤並賺了約13萬元，但活動結束後發現錢財疑遭人偷走，全部不見了。蘇男於6日下午3點多到台北市圓山派出所報案，聲稱掉了13萬現金，但並不知道是在何處遺失，警方開立報案證明單給他，目前正調閱監視器查辦中。

蘇男把個人經歷分享到社群，但文字敘述不順，導致部分網友誤以為「路口監視器壞了」，還批評海山警分局說，「這區選民的版友是不是該幫忙打電話給議員靠北一下，連派出所對面的監視器都能壞掉，不該總體檢一下新北監視器的妥善率嗎？還我們失主繪師一個公道」承辦警方看到文字都傻眼了。

▲▼繪師掉錢。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲繪師掉錢後離開，有些民眾見狀開始撿錢（紅圈）。（圖／記者陳雕文翻攝）

海山警分局釋出部分畫面並澄清，監視器拍攝的畫質可能較模糊，但並沒有壞，也有拍到當時狀況，且在接到蘇男報案沒多久，就陸續有3位熱心民眾將遺落之現金（分別是7萬7千元、4萬2千元及1萬2千元）送到派出所，現場經蘇男清點後，共計13萬1千元整已先取回。警方將持續追查有無其他拾獲民眾。

警方呼籲，民眾如隨身攜帶重要財物或現金時，應再三確認是否妥適存放，避免置於易掉落之處；民眾撿到無主物或現金，務必通知失主或就近交付至派出所，避免有侵占觸法之虞。

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