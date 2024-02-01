「2023桃園購物節」消費登錄金額40億　壓軸大獎得主出爐！

▲2023桃園購物節，壓軸大獎得主出爐！（圖／經發局提供）

記者楊淑媛／桃園報導



「2023桃園購物節」在眾多消費者熱情參與下，累積消費登錄發票逾192萬張，活動消費登錄總金額新台幣40億元。桃園市政府1日舉辦2023桃園購物節壓軸開獎，抽出「桃園好棧專屬加碼抽」、「百倍奉還抽」及「壓軸抽」等大獎幸運得主，共計超過300多名消費者幸運獲獎，壓軸開獎總計送出市值千萬以上的多樣獎項，讓幸運兒們開心過新年。

經濟發展局張局長誠表示，感謝桃園在地各商圈、賣場、百貨、連鎖業者及店家共襄盛舉，此次桃園市許多店家也加入特約店家行列，提出專屬優惠共同行銷，吸引民眾在桃園消費觀光；「2023桃園購物節」活動為特約店家規劃2倍抽獎序號機制，本次活動消費登錄總金額新台幣40億元，其中高達15億元的消費皆來自特約店家所開出的發票，這樣亮麗的銷售數字，也成功為特約店家帶動營收成長，讓特約店家們都表示希望桃園購物節活動能持續舉辦，活絡桃園市消費商機。

桃園購物節壓軸開獎，今天在張誠局長、贊助企業中華汽車廖景雲協理、鄭盛丹部長、桃苗汽車副總經理游文偉、國瑞汽車協理蘇維彬、大桃葉公司(山葉機車)董事長吳慶隆、律師李承志、律師江曉俊共同見證下，陸續抽出各項大獎，送出包含6輛汽車和24部電動機車、iPhone手機及機票家電等多樣大獎。

桃園購物節針對活動參與民眾及特約店家進行滿意度調查，消費發票金額500元到1萬元區間的發票數量高達六成，代表民眾於活動期間除了基本生活消費外，更增加了購物、聚餐、住宿等非日常零花消費行為；民眾及店家的總體滿意度高達82%，願意再參加的滿意度高達90%以上，成功吸引消費者因購物節消費登錄發票活動產生的現金流動成效。

而此次桃園購物節也整合桃園好棧設置專屬加碼抽獎項目，參與桃園好棧的47家旅宿業者有超過一半都累積不少營業額，足以證明桃園市政府資源整合讓活動成果有效擴大。