和家人吵架！桃園男坐輪椅負氣離家　姊急報案...警漏夜尋人

▲警方漏夜搜索在河邊公園發現坐輪椅負氣離家的徐男。（圖／平鎮警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名54歲徐姓男子與家人發生爭吵，因心情不佳昨天(31日）坐著輪椅離家出走，姊姊擔心發生意外趕緊向警方報案，警方獲報後立即發動漏夜搜索，終於在今日凌晨於平鎮區快速路伯公潭公園旁發現徐男，經過一番安撫帶返警所才結束一場虛驚。

▲經過勸說才將徐男帶返所由家人帶回。（圖／平鎮警分局提供）

平鎮派出所所長姜國襄表示，住在中壢區龍昌路的徐姓男子，昨日下午因身體健康問題與胞姊發生爭吵，心情十分沮喪，等到傍晚要吃晚餐時，姊姊才發現弟弟不見了，這時才回想起弟弟說要去永安海邊，她擔心弟弟發生意外，趕緊向住家附近的派出所請求緊急協尋。

平鎮派出所接獲緊急協尋通報後不敢大意，所長姜國襄立即指示全派出所動員展開地毯式的搜索，幸好員警細心，1日凌晨00時30分許，在距離徐男住家6公里外的伯公潭公園旁發現推著輪椅、不斷哭泣的徐男，員警見狀也趕緊上前安撫徐男。員警初步檢查徐男身體狀況，所幸並無明顯外傷，徐男的胞姊接到通知趕抵派出所，見到弟弟平安無恙也放下心中的大石，並感謝警方積極的協助，才讓弟弟平安歸來。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995