　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

和家人吵架！桃園男坐輪椅負氣離家　姊急報案...警漏夜尋人

▲警方漏搜索在河邊公園發現坐輪椅負氣離家的徐男。（圖／平鎮警分局提供）

▲警方漏夜搜索在河邊公園發現坐輪椅負氣離家的徐男。（圖／平鎮警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名54歲徐姓男子與家人發生爭吵，因心情不佳昨天(31日）坐著輪椅離家出走，姊姊擔心發生意外趕緊向警方報案，警方獲報後立即發動漏夜搜索，終於在今日凌晨於平鎮區快速路伯公潭公園旁發現徐男，經過一番安撫帶返警所才結束一場虛驚。

▲經過勸說才將徐男帶返所由家人帶回。（圖／平鎮警分局提供）

▲經過勸說才將徐男帶返所由家人帶回。（圖／平鎮警分局提供）

平鎮派出所所長姜國襄表示，住在中壢區龍昌路的徐姓男子，昨日下午因身體健康問題與胞姊發生爭吵，心情十分沮喪，等到傍晚要吃晚餐時，姊姊才發現弟弟不見了，這時才回想起弟弟說要去永安海邊，她擔心弟弟發生意外，趕緊向住家附近的派出所請求緊急協尋。

平鎮派出所接獲緊急協尋通報後不敢大意，所長姜國襄立即指示全派出所動員展開地毯式的搜索，幸好員警細心，1日凌晨00時30分許，在距離徐男住家6公里外的伯公潭公園旁發現推著輪椅、不斷哭泣的徐男，員警見狀也趕緊上前安撫徐男。員警初步檢查徐男身體狀況，所幸並無明顯外傷，徐男的胞姊接到通知趕抵派出所，見到弟弟平安無恙也放下心中的大石，並感謝警方積極的協助，才讓弟弟平安歸來。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

ET快訊
快訊／江啟臣當選立院副院長！　第二輪民眾黨棄權
快訊／大開鍘！　民進黨50人開除黨籍
2女大生挖到國寶！　跟中樂透一樣低
以色列女兵遺體「陰部中彈」　全裸滿身血
落選秒辭立委　游錫堃：1月19日就向賴清德報告
快訊／多名員警受傷！　通緝犯開車衝撞
快訊／董座挪用10億公款　金管會重罰1500萬
媽媽載4歲女兒遭撞噴10m！　1死1命危
「陳昭姿犯了很低級的錯誤」　黃光芹：民眾黨真是令人失望
LIVE／第二輪開始投票　民眾黨8人棄權

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

泰雅學堂赴美造成轟動　加碼深化學術交流與國民外交

紅烏龍茶展2／3開幕！6家茶農參展　茶農2代回鄉推廣鹿野好物

龍來台南晴藝迎春　晴天坊過年龍好買

屏東枋寮加強取締噪音+競速車輛　8台噪音超標挨罰

公私協力　春節前關懷台東海線弱勢家庭

西螺福興宮創意「扭蛋公仔」登場！　限量1萬8千枚搶先試手氣

嘉義市金融機構防搶演練太逼真　民眾急報案

警方結合廟宇年節發送物資　暖警送愛弱勢家庭獨居老

屏東縣消防局長李彬正布達　縣長周春米：專業領軍

和家人吵架！桃園男坐輪椅負氣離家　姊急報案...警漏夜尋人

糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上

雪碧到北檢提告Toyz了！　被罵破麻...告侮辱+誹謗

猶豫挑幾號...聽柴犬連汪9聲　新北男子幸運刮中100萬元！

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

江大成「害胡瓜背鍋」道歉了　不認愛熊霓...媽媽徐薇：好好交友

4樂天女孩深夜訊問到天亮　前領隊、前經紀人遭移送

不想輸...盡力撲壘包仍被Out　嘉中球員賽場落下「不甘淚水」

劉子銓顧娃「先餵妹妹吃飽」超有愛　笑曝典典寶寶：變得挺欠揍的！XD

騎士彎腰撿東西「旁車幫扶」　被誤催油門！暴衝撞電動車

民眾黨推黃珊珊選立法院長　國會第一戰藍綠白合作破局

泰雅學堂赴美造成轟動　加碼深化學術交流與國民外交

紅烏龍茶展2／3開幕！6家茶農參展　茶農2代回鄉推廣鹿野好物

龍來台南晴藝迎春　晴天坊過年龍好買

屏東枋寮加強取締噪音+競速車輛　8台噪音超標挨罰

公私協力　春節前關懷台東海線弱勢家庭

西螺福興宮創意「扭蛋公仔」登場！　限量1萬8千枚搶先試手氣

嘉義市金融機構防搶演練太逼真　民眾急報案

警方結合廟宇年節發送物資　暖警送愛弱勢家庭獨居老

屏東縣消防局長李彬正布達　縣長周春米：專業領軍

和家人吵架！桃園男坐輪椅負氣離家　姊急報案...警漏夜尋人

2024屏東熱博將登場！彩繪稻田「經典泰迪熊」　交通資訊看這裡

《非殺人》的他遭割喉浴血下車　王淨腹黑真相揭曉！網猜不透真兇

泰雅學堂赴美造成轟動　加碼深化學術交流與國民外交

男墜18樓卡樹上慘死！「露1條腿」嚇壞鄰　新加坡公寓驚悚命案

瓊瑤男星「作假帳3億」　誠創董座再次違反《證交法》遭約談

輔大校長藍易振就職！將擴大「微學程」打造競爭力

紅烏龍茶展2／3開幕！6家茶農參展　茶農2代回鄉推廣鹿野好物

快訊／下班注意！國1三義段「3車追撞」翻覆　占中線回堵1Km

凱特王妃出院回家靜養　「3兒女沒去探病」原因曝光

「台灣至寶」孫易磊愛上泡澡！　努力達成支配下　

慎入！巨蟒排尿伴隨「屁聲烙賽」　畫面太衝擊網驚呆：第一次看到

地方熱門新聞

嘉科園區銜接南科、中科發展動能

19歲女離家流連街頭　暖警勸導父女隔閡助返家

基隆新聚落限定市集2／2熱鬧登場

9999份美金紅包　西螺福興宮「好運龍來」亮相

東岸商場產權確為基隆市府所有　謝國樑：如期點交

永慶高中特殊　6學子錄取9所優質大學

基隆信義區春節聯歡餐會　邱佩琳：匯聚愛心成為暖流

基隆消防攜手SONY聯名桌曆震撼登場

基隆市府攜手合作慈善團體　邱佩琳：讓弱勢兒少穿新鞋

和家人吵架！桃園男坐輪椅離家　姊急報案

基隆街舞空間　謝國樑廣邀全台青少年尬舞

里港警擴大臨檢　查獲兩男涉持有毒咖咖包

嘉義市區赫見8分鐘震撼煙火秀

南消二大推動防火管理見成效

更多熱門

相關新聞

99歲翁街頭迷航10小時　警帶返所送回家

99歲翁街頭迷航10小時　警帶返所送回家

北市中正第二分局南海路派出所警員，日前執行巡邏時接獲民眾通知，有1名年長者在中正區和平西路、莒光路口徘徊，警方到場了解發現，長者高齡99歲，找不到回家的路，在街口徘徊10小時之久，見警直呼「我快死了」，員警將長者帶回警所後通知家人，得知同住的兒子行動不便，於是立刻將人帶回住處交給家屬，兒子也站在門口迎接年邁父親。

10歲童聖誕夜離家呆坐超商　暖警送他回家

10歲童聖誕夜離家呆坐超商　暖警送他回家

老公有慢性病又愛喝酒　妻苦勸不聽離家道別

老公有慢性病又愛喝酒　妻苦勸不聽離家道別

桃園「高齡友善換居專案」　6/1受理

桃園「高齡友善換居專案」　6/1受理

阿北卡車流中　警衝下車扶他過馬路

阿北卡車流中　警衝下車扶他過馬路

關鍵字：

行動不便坐輪椅負氣離家漏夜搜尋火速救援

讀者迴響

熱門新聞

56歲馬妞「身罹12疾病」住院！已簽放棄急救

快訊／韓國瑜獲54票未過半、白1張無效票！　立法院長選舉進第二輪投票

楊繡惠「對不起大家愛我的人」　深夜拋震撼彈

快訊／投資億元裝潢！高雄「韓八燒肉」宣布停業

快訊／韓國瑜「獲54票」當選立法院長！　民眾黨8席全棄權

即／大阪機場2班機碰撞　10航班被停飛

YouTuber嘟嘟人宣佈「要分開了」

只有今天快買！超商咖啡買7送7爽喝

快訊／立法院副院長選舉又未過半！　民眾黨8人投張啓楷

LIVE／立院副院長投票　蔡其昌、江啟臣「副院長之爭」誰勝出？

「正妹女友」愛了4年...竟是身旁好兄弟

獨／5億高中生已冰封272天　天數超越這奇案

夫想偷腥全被拒絕　人妻：心情很複雜

無緣連任立法院長　游錫堃宣布辭職

立法院長選戰爭議選票曝光　「蓋黃珊珊、印泥沾到陳菁徽」

更多

最夯影音

更多
糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上

糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上
雪碧到北檢提告Toyz了！　被罵破麻...告侮辱+誹謗

雪碧到北檢提告Toyz了！　被罵破麻...告侮辱+誹謗

猶豫挑幾號...聽柴犬連汪9聲　新北男子幸運刮中100萬元！

猶豫挑幾號...聽柴犬連汪9聲　新北男子幸運刮中100萬元！

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

江大成「害胡瓜背鍋」道歉了　不認愛熊霓...媽媽徐薇：好好交友

江大成「害胡瓜背鍋」道歉了　不認愛熊霓...媽媽徐薇：好好交友

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面