桃園「高齡友善換居專案」6／1受理　行動不便長者免受上下樓梯苦

▲住宅發展處說明桃園「高齡友善換居專案」。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政10日於主持市政會議，聽取都發局住宅發展處「高齡友善換居專案」專題報告後表示，考量65歲以上長者上下樓梯行動不便，市府推動「高齡友善換居專案」，將於6月1日開放受理，落實照顧長者的美意。

張市長指出，市府重視市民的居住權益，除了照顧長者，也關注原住民、新住民、年輕人等不同族群，目前桃園市社會住宅提供原住民族5%入住比例保障，實際入住比例達10%；今年6月1日起新住民也會納入社會住宅政策戶資格。

另今年5月1日起已擴大社宅經濟弱勢租金分級，降低經濟弱勢家庭的租金負擔；而育兒托老優先開放10%社會住宅申請政策，已於蘆竹一號社宅開始實施，未來開辦的社宅也都會適用。

住宅發展處處長莊敬權表示，「高齡友善換居專案」採「以屋換屋」方式，讓長者將自有住宅交由市府委託的包租代管租屋服務事業管理包租，可換居至市府興辦的社會住宅或承租其他物件，讓長者獲得更舒適的居住環境。此外，市府積極引進社區照顧關懷據點、銀髮人才服務據點等友善長者的社福資源至各個社會住宅，長者入住社宅能就近獲得照顧與關懷。

「高齡友善換居專案」申請資格：

(1)申請人為年滿65歲之中華民國國民。

(2)申請人限於本市持有1戶自有住宅且該住宅應取得本府包租代管出租資格。

(3)申請人及家庭成員於本市、雙北、基隆及新竹縣市均無持有其他自有住宅。

(4)平均每人每月收入應不超過本市最低生活費標準之三點五倍（112年為5萬5,920元）。

(5)不動產總價值則應低於本市中低收入戶家庭財產之財產一定金額（112年為新臺幣580萬元整）。