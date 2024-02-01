婚後為何「要叫對方父母」爸媽？他10字答案被讚爆：一點都不難

▲結婚後，為何要叫另一半的父母「爸媽」？（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

結婚以後，女方的爸媽是男方的岳父、岳母，男方的爸媽是女方的公公、婆婆，不過實際上，有很多人都是直接改口叫「爸媽」。近日就有網友好奇，為何結婚以後，一定要叫對方的父母「爸媽」？貼文引發討論，其中就有網友丟出10字回應被讚爆。

粉專「爆料公社」近日發文表示，有網友感到不解，為什麼結婚以後，就一定要叫另一半的父母「爸爸、媽媽」，雙方各自搞定自己的父母不就好了嗎？

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貼文曝光後，不少網友認為，「連這個也計較，建議不要結了」、「有這樣想法真的不要結婚」、「建議別結」、「其實可以選擇不要結婚」、「不解？別結婚就好了啊」、「不結，什麼事情都沒有了，無憂無慮」、「婚不用結了，結了也是出問題」。

還有網友分享自身經驗，「我跟我老婆就是各自的家庭各自處理」、「我都叫岳父、岳母」、「我家現在就是這樣，搞定彼此的爸媽，其他互相尊重就好」、「剛開始有點不好意思，但久了就會很自然，而且有時候會直接說，這是我爸我媽」、「這個問題我也納悶很久，所以依然堅持叔叔阿姨，自己父母自己顧」。

而在留言串中，被最多人按讚的留言內容是「稱謂是一種態度跟尊重。」短短10字讓不少人非常認同，還有其他網友表示，「這是一種禮貌，一種對對方長輩的尊重」、「這是尊重」、「尊重一點都不難」、「我愛她而組成家庭，所以我視她的父母如同自己的家人一樣，因愛而產生的尊重稱謂」。