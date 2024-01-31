35歲男存下440萬「靠利息躺平」！躺垃圾堆裡爽喊：幹嘛結婚

▲男子靠著辛苦工作存下了100萬人民幣，將錢存進銀行靠利息躺平。（圖／翻攝抖音）



記者柯振中／綜合報導

要存到多少錢，才能夠不被工作所拘束？河南一名35歲的男子靠著多年工作、省吃儉用，存下了100萬元（人民幣，下同，約新台幣438萬元），讓他決定將錢存在銀行，並且靠著利息躺平，居住的環境曝光以後，讓許多大陸網友感到不可思議。

近日男子的故事被分享到網路上，他出社會以後靠著努力打拼、省吃儉用，存下了100萬元（約新台幣438萬元），光是存在銀行裡，就能靠著利息來躺平。

雖然有許多人勸結婚，但男子認為，愛情是生活的調味品、並非必需品，他努力賺到這些錢，過著不談戀愛、不結婚的日子，享受生活的一切，過得十分愜意。

▲▼男子因為一個人居住，沒有注意衛生，家中滿是垃圾。（圖／翻攝抖音）



不過，儘管生活快樂，但男子因為懶惰，將家中堆滿了垃圾與雜物，就這樣睡在垃圾堆裡，與廢棄的寶特瓶、紙碗及菸頭為伍，環境相當不衛生。

男子的生活引起了極大的討論，不少網友也為此計算，根據利率來看，存100萬元（約新台幣438萬元）每年能領到的利息為2萬7,500元（約新台幣12萬元），換算下來每個月大約能動用2,000元（約新台幣8,768元），這種情況看起來沒有辦法躺平，還是老實回去工作比較好。