網友搞笑辦「叫阿嬤把紅紫色外套丟掉」活動　日期選這天！爆共鳴

▲活動日選在小年夜。（圖／翻攝自FB活動）



記者施怡妏／綜合報導

近來許多網友在臉書發起有趣的號召活動，像是「麥當勞滿福堡24小時販售」，還有「支持萬老師的辦公室主任找黃主任」等等，如今有網友開玩笑發起「叫阿嬤把紅紫色外套丟掉」的活動，目前已有超過2千位網友響應，而活動日期正好是2月8日小年夜。

有網友在臉書發起「叫阿嬤把紅紫色外套丟掉」的活動，活動日期訂在2月8日小年夜，累計至截稿前，已有2356名網友響應。活動主辦人選了一張網路上超夯的「大媽style」照片，只見照片中的5位大媽，都穿著紅紫色系的羽絨外套，燙著一頭捲Q「花媽頭」，高度雷同的外表讓人傻眼，只看背影根本分不出誰是誰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

網友紛紛在活動討論區留言，「還有桃紅色，這已經是一個族群了」、「發現我媽也這樣穿」、「我還把我所有紫色的外套、衣服通通給我媽耶」、「雖然還不是阿嬤，但我超多件紫色耶」、「其實不要丟掉也可以啦，阿嬤做什麼都最喜歡了」、「我阿嬤也有，是股東會贈品嗎」、「隨便路過公園長輩們的標準色系」。

事實上，這張這片早在2016年就爆紅，照片出自臉書粉絲專頁《精神科觀察日記》，《精神科觀察日記》曾受訪表示，媽媽之間真的有很多我想不透的默契，「尤其是慢慢同化的部分」，可以理解穿鮮豔衣服想讓氣色好一點，至於燙「捲捲頭」部分，是透過網友解釋才得知，因為女性年老會掉髮，才想藉此讓髮量看起來變多。

▲網友開玩笑稱「這是大媽最愛的顏色」。（圖／翻攝自Dcard）



此外，之前也有網友在Dcard貼出一張照片，可以看到一大群媽媽級的女子聚在一起，似乎在排隊等待進場，驚訝的是，大家不約而同都穿上「紅紫色系」的羽絨外套，望過去一片紅通通，讓原PO超震驚，「我在懷疑，他們有團購外套嗎？這可以稱作大媽最愛的顏色」。