大學開始約砲！他10幾年來「無穩定情感」：寂寞像一隻鬼

▲何先生就讀輔大心理所期間，嘗試以論文釐清自己無法進入穩定情感關係的主因。

圖文／鏡週刊

我開始習慣用約砲解決寂寞，是大學的時候，從聊天室到App，已經約了十幾年。我害怕孤單，有時下班回家，發現有3個小時不知如何打發，在公車上就打開軟體約人。

約砲不是問題，我也沒有成癮，只是便利成習慣，習慣成自然，直到我發現自己因此無法進入親密關係，才覺得不能再這樣下去。

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我去做心理諮商，得到建議：要相信愛情，先試試看1個月不約砲，結果我做不到。我曾經差點就要進入一段關係了，卻在最後被抓到我和別人一夜情，對方沒有安全感，我也無法做出任何承諾，說：「我已經約了這麼久，不可能馬上停止…」

到底是為什麼？我決定自己找答案。大學畢業後，我去考心理所，去參與藝術家侯俊明的「身體圖」創作計畫，在反覆對話的過程中，一段童年的回憶浮現出來。

小學五、六年級時，媽媽曾帶著我搭客運從屏東到台北，在一間像八大行業的店裡，我被留在一間房內，裡頭只有桌子和躺椅，以及紫的藍的綠的各種顏色的燈管。當媽媽在隔壁房間做愛時，我就看著天花板五光十色的燈管發呆。

那是我第一次知道媽媽外遇。不要覺得drama或荒唐，其實我不大有感覺。我一直記得，更小的時候，一次媽媽工作忙，把我交給外婆照顧，我哭得撕心裂肺，感覺被拋棄，就像被丟到外太空，全身漂浮在虛無中。那時候，我只想要媽媽，就算她帶我去跟別人約會也沒關係，甚至沒怪罪她。我想過，會不會是因為這些經驗，才導致我對人不信任，不相信有人會好好照顧我，甚至明明有戀愛的機會，又親手毀掉！







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