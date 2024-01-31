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大陸 大陸焦點 特派現場

東森自然美邁步騰飛　奉賢研發中心隆重啟動

記者趙禕/上海報導

在祥獅舞動、鑼鼓喧天的熱鬧氣氛中，東森自然美上海奉賢研發中心正式啟動，這個具有AI高科技、高規格的生技研發生產中心，不但支持東森自然美的產品研發生產，以更高的產能、更多元化的產品組合，推動東森自然美成為國際美妝品牌的領軍企業；也將打造成兼具工業旅遊屬性的觀光示範工廠，成為上海奉賢區旅遊路線的一張金名片。

▲▼東森自然美上海奉賢研發中心啟動儀式上，祥獅獻瑞，熱鬧滾滾。（圖／記者趙禕攝）▲▼東森自然美上海奉賢研發中心啟動儀式上，祥獅獻瑞，熱鬧滾滾。（圖／記者趙禕攝）▲▼東森自然美上海奉賢研發中心啟動儀式上，祥獅獻瑞，熱鬧滾滾。（圖／記者趙禕攝）

今天的啟動儀式雖然在雨中進行，但是現場熱鬧滾滾的氣氛給到場嘉賓帶來濃濃的暖意。上海市台辦主任鐘曉敏、上海市奉賢區區委副書記唐曉騰、上海市台辦副主任王立新、上海市奉賢區副區長厲蕾，以及與東森自然美校企合作的各高校領導、東森自然美的協力廠商等多位嘉賓到場祝賀。

▲上海市台辦主任鐘曉敏、上海市奉賢區區委副書記唐曉騰、上海市台辦副主任王立新、上海市奉賢區副區長厲蕾、上海師範大學副校長張崢嶸、奉賢海灣旅遊區黨工委書記姚紅等嘉賓，與台灣東森集團總裁王令麟、東森自然美執行長林燕玲共同推桿正式啟動東森自然美上海奉賢研發中心。（圖／記者趙禕攝）

▲上海市台辦主任鐘曉敏、上海市奉賢區區委副書記唐曉騰、上海市台辦副主任王立新、上海市奉賢區副區長厲蕾、上海師範大學副校長張崢嶸、奉賢海灣旅遊區黨工委書記姚紅等嘉賓，與台灣東森集團總裁王令麟、東森自然美執行長林燕玲共同推桿正式啟動東森自然美上海奉賢研發中心。（圖／記者趙禕攝）

東森集團總裁王令麟表示，雖然地緣政治影響全球經濟局勢，許多經營者採取投資保守的態度，但是東森集團仍看好大陸市場的發展潛力，相信大陸的科技製造能力，具備良好的經濟發展基礎。2023年東森自然美淨增加開店103家，是所有美容業者中門店數拓展最多的，未來將在大陸大幅拓展加盟門市店和百貨專櫃店，預計到2028年目標增加達到約2萬家，挑戰3萬家！屆時將照顧超過約10萬至20萬個家庭的生計。

▲台灣東森集團總裁王令麟。（圖／記者趙禕攝）

▲台灣東森集團總裁王令麟。（圖／記者趙禕攝）

上海應用技術大學香精香料化妝品學部黨委書記王化田，今天以與東森自然美校企合作的高校代表身份，上台祝賀東森自然美上海奉賢研發中心啟動。他表示，東森自然美和上海應用技術大學已經展開項目合作，未來雙方可以繼續在推動校企合作的實驗基地、為學生提供更便捷高效並有內涵的實習實踐、開展校企聯合課程共同培養人才，以及在累積和利用數據進行智能化AI技術推進等方面的合作。

▲上海應用技術大學香精香料化妝品學部黨委書記王化田。（圖／記者趙禕攝）

▲上海應用技術大學香精香料化妝品學部黨委書記王化田。（圖／記者趙禕攝）

奉賢區副區長厲蕾也在致詞中表示，奉賢區有美麗健康、新能源、數字經濟、新材料四大新興產業集聚，逐漸形成具備規模優勢顯著、梯隊合理的現代化產業體系。東森自然美集團的基因解碼工程NB-1活力因子系列產品獲得美國專利，在美容領域處於領先地位，奉賢研發中心項目建成後，將為奉賢海灣旅遊區和上海奉賢區經濟發展塑造新動能、新優勢，建立新時代，攜手創未來。奉賢也將秉持兩岸一家親的理念，讓更多台商、台企進得來、留得住、辦得好；並持續深化區、校、企協同創新，實現共建共享、共贏新局面。

▲上海市奉賢區副區長厲蕾。（圖／記者趙禕攝）

▲上海市奉賢區副區長厲蕾。（圖／記者趙禕攝）

台灣東森集團作為台灣電商購物的創始者，是一家集投資、建設、房產、商貿、電子、資訊等行業於一體的大型集團企業。集團旗下東森自然美創辦於 1972 年，是國人自行創立並行銷國際的生物科技天然護膚美容品牌，除了提供各種護膚美容及健康產品之外，更構建 「全方位美容美體專家」的專業服務。從1992年到大陸投資迄今32年，目前在海峽兩岸及全球共設有1497家門店，在上海市靜安區設總部大樓，並分別在奉賢區及崇明區設立生產工廠；全大陸1191家門市店中，加盟主及美容師達到5,875人，加上東森自然美的員工，已經創造6000多個工作機會，造福超過6000個家庭。

▲東森自然美位在上海靜安區的總部大樓。（圖／記者趙禕攝）

▲東森自然美位在上海靜安區的總部大樓。（圖／記者趙禕攝）
▼東森自然美奉賢研發中心主建築群。（圖／記者趙禕攝）▼東森自然美奉賢研發中心主建築群。（圖／記者趙禕攝）
▼鳥瞰東森自然美上海奉賢研發中心全景，整個廠區建設過程中得到上海市台辦、奉賢區政府等的大力支持與協助。▼鳥瞰東森自然美上海奉賢研發中心全景，整個廠區建設過程中得到上海市台辦、奉賢區政府等的大力支持與協助。

東森自然美奉賢研發中心佔地43畝，投資達3億人民幣，設置7條生產線及2條輔助線，一年預計可生產691萬單產成品，將是東森自然美最先進、最具規模的生產研發基地，也將是東森自然美的核心競爭力。王令麟表示，東森自然美始終堅信「產品品質是企業的生命線」，奉賢研發中心將建置成AI高科技的生技研發生產中心，樹立美容業生產研發中心的最高規格，堅守保護消費使用者安全及信賴的企業責任，全力支持自然美的產品研發升級，為自然美生產最優質、最有效的商品，並推動自然美的產品走向國際美妝品牌。

▲參與啟動儀式的嘉賓相當讚賞廠區先進的設備和生產環境。（圖／記者趙禕攝）▲參與啟動儀式的嘉賓相當讚賞廠區先進的設備和生產環境。（圖／記者趙禕攝）

目前東森自然美已經和上海復旦大學、華東理工大學、上海應用技術大學、上海旅遊高等專科學校建立校企合作項目，除了提升自然美產品研發的能量之外，也將把奉賢研發中心打造成一個工業旅遊觀光園區，結合旅遊來振興地方觀光產業，把前來東森自然美受訓的加盟企業家和美容師、東森自然美的客戶、以及透過與旅遊業者合作帶來的團客，帶他們走進美麗的奉賢區，看青溪古鎮、看海灣國家森林公園、看碧海金沙、看上海之魚景觀湖等眾多美麗的景點，成為上海奉賢區旅遊路線的一張金名片。

王令麟說，熟齡化社會到來，美麗與健康成為社會普遍的需求，也讓大健康產業爆發成長，未來東森自然美會結合醫美與大健康，成為健康美麗經濟鏈的鍊主，在供應鏈、線上線下銷售端、校企研究發展做產業鍊的領航者。同時也將秉持長期以來的一貫理念，持續辦理公益活動關懷社會，善盡企業的社會責任，做出具體的貢獻。

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