小姊弟墜15樓慘死！狠父與小三合謀殺害骨肉　2人被「執行死刑」

▲張波和葉誠塵被執行死刑。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸重慶人夫張波因白富美小三葉誠塵不喜歡小孩，把自己的親生骨肉扔下15樓，導致1歲半的兒子和2歲半的女兒雙雙慘死，事後還裝出一副情緒崩潰的模樣，令人毛骨悚然。1月31日上午，重慶市第五中級人民法院遵照最高人民法院下達的執行死刑命令，對張波、葉誠塵執行了死刑。

這起事件2020年11月2日，2幼童從南岸區15樓墜樓亡。狠父張波當時坐在地上大哭，用頭撞牆，把臉都撞爛了。一開始此案被認定是家長沒注意導致的「意外」。之後案件大逆轉，不是幼童意外墜樓，而是張波蓄意謀殺，原來他婚後愛上比自己大兩個月的白富美葉誠塵，聯手殺害親生子女。

據陸媒報導，近日，大陸最高人民法院對被告人張波、葉誠塵故意殺人死刑覆核一案依法作出裁定，核準張波、葉誠塵死刑。2024年1月31日上午，重慶市第五中級人民法院遵照最高法院所下達的執行死刑命令，對張波、葉誠塵執行了死刑。重慶市人民檢察院第五分院依法派員臨場監督。重慶市第五中級人民法院在執行前安排張波、葉誠塵會見了近親。

最高人民法院覆核確認，被告人張波隱瞞已婚已育事實，與被告人葉誠塵建立不正當男女關係。葉誠塵在得知張波婚育情況後，仍繼續與張波交往。2020年2月，張波與妻子陳某某協議離婚，約定女兒張某甲（被害人，歿年2歲）由陳某某撫養，兒子張某乙（被害人，歿年1歲）由張波撫養至6歲後歸陳某某撫養，張波分期向陳某某支付80萬元撫養費。

葉誠塵知曉張波與陳某某離婚協議內容，仍將張某甲、張某乙視為其與張波結婚的障礙和以後共同生活的負擔。為此，二人多次共謀殺死張某甲和張某乙，並決定採用製造意外高墜方式作案。之後，葉誠塵多次催促張波作案，以其家人因張波有孩子反對二人共同生活、不解決孩子問題就不見面和分手等為由，不斷催促、威逼張波動手殺人，並給張波限定最後時限。

為便於作案，張波遂誘騙陳某某將張某甲送至其家中。2020年11月2日下午，張波趁其母親外出之機，將在15樓家中次臥室飄窗窗台玩耍的張某甲和張某乙的雙腿抱住掀出窗外，致張某甲顱腦損傷死亡，張某乙顱腦及胸腹腔多臟器損傷造成呼吸循環衰竭經搶救無效死亡。

大陸最高人民法院認為，被告人張波、葉誠塵故意非法剝奪他人生命，其行為均已構成故意殺人罪。在共同犯罪中，張波、葉誠塵地位作用總體相當，均起主要作用，是主犯，應按照各自參與的全部犯罪處罰。

大陸最高人民法院怒批，張波、葉誠塵視張波的親生子女為結婚障礙，共同預謀採用製造意外高墜方式殺人，致兩名幼童死亡，嚴重挑戰法律和道德底線，犯罪動機極其卑劣，情節特別惡劣，手段特別殘忍，後果和罪行極其嚴重，應依法懲處。覆核期間，葉誠塵檢舉揭發他人犯罪，經查不屬實，依法不構成立功。第一審判決、第二審裁定認定的事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當。審判程序合法。

據此，大陸最高人民法院依法核準重慶市高級人民法院維持第一審對被告人張波以故意殺人罪判處死刑，剝奪政治權利終身；對被告人葉誠塵以故意殺人罪判處死刑，剝奪政治權利終身的刑事裁定。