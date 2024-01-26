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京阿尼縱火犯「一審判死刑」！　青葉真司不服判決上訴

▲▼青葉真司2019年7月在京都市伏見區的「京都動畫」（京阿尼）第一工作室內使用汽油縱火，造成36名員工死亡。（圖／路透）

▲青葉真司2019年7月在京都市伏見區的「京都動畫」（京阿尼）第一工作室內使用汽油縱火，造成36名員工死亡。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本知名動畫製作公司「京都動畫」（京阿尼）第一工作室2019年7月發生縱火案，造成36人死亡。全案25日在京都地方法院開庭，法官認定45歲被告青葉真司罪刑重大，且犯案當下具有判斷事物的刑事責任能力，因此裁定死刑。然而被告方卻不服判決，26日透過辯護律師提出上訴。

根據《朝日新聞》報導，青葉真司2019年7月在京都市伏見區的京都動畫第一工作室使用汽油縱火，導致36名員工死亡，另有32人受到輕重傷，因此被依縱火殺人罪起訴，並於2024年1月25日被判死刑。但青葉真司的辯護律師26日表示，被告方不服判決，已經上訴。

檢方2023年12月以受害人數眾多為由，強調此案之嚴重性。而對於青葉真司是否具有刑事責任能力也一直是此案的爭論點，檢方認為，青葉妄想自己的作品遭到京都動畫盜用的想法，足以證明他的犯案動機明確且具有針對性，因此向法官求處死刑。

另一方面，被告律師卻主張，青葉真司在犯案當時被幻聽與妄想支配，因此不具有刑事責任能力，要求法官裁定無罪。

京都地方法院25日正式宣判青葉真司死刑，法官認為，青葉真司具有完全責任能力，且面對被害人的痛苦與悲痛，絲毫看不見反省之意。

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