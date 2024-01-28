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超辣重慶老鍋插旗高雄一級戰區！老饕愛這味　試營運獲4.9星評價

記者吳奕靖／高雄報導

高雄美術館周邊可以說是火鍋店的一級戰區，但有一名年輕老闆不畏戰，挟著「道地的重慶火鍋」的名號插旗翠華路，誓言用重慶火鍋的魔鬼辣征服老饕味蕾。值得一提的是，店家在試營運期間沒有任何折扣，仍讓回流客達到百分百，甚至在google評論拿到4.9顆星。

▲老闆阿中說著重慶鍋的歷史，還有自家的賓士鍋 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲老闆阿中說著牛肉沾上特製的辣椒麵以及蛋液，下鍋8到10秒，口感滑嫩銷魂 。（圖／記者吳奕靖攝）

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這間重慶火鍋店不僅在美術館區裡頭，更緊臨一家被稱為五星級月子中心。深入走訪，老闆「阿中」是位年輕人，企圖心非常強烈，更無懼美術館區周邊是火鍋店的一級戰區，帶著道地重慶火鍋口味就來插旗。他說，自己會選擇重慶火鍋做為主打口味，就是自己當初試過重慶火鍋的辣後，一試便無法自拔。

▲老闆阿中說著重慶鍋的歷史，還有自家的賓士鍋 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲老闆阿中說著牛肉沾上特製的辣椒麵以及蛋液，下鍋8到10秒，口感滑嫩銷魂 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲老闆阿中說著重慶鍋的歷史，還有自家的賓士鍋 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲老闆阿中說著牛肉沾上特製的辣椒麵以及蛋液是店內招牌，老饕客的最愛 。（圖／記者吳奕靖攝）

重慶火鍋的特色除了辣之外，還有鍋內的九宮格設計。老闆介紹，重慶火鍋起源在碼頭，因為碼頭那邊有工人，所以使用火鍋時會以九宮格來區分顧客的位置，以便顧客知道哪一個位置是自己的鍋，方便夾取食用。此外，重慶人不喜歡在吃鍋時加湯，所以會一鍋吃到底。

傳統重慶老火鍋非常重視牛油，油水的比例是7比3，油就佔了7成，過去還有8比2，可以說是非常的辣，所以重慶鍋是不能夠喝的，不過，重慶鍋到了台灣之後，因為台灣人有喝湯的習慣，鍋底牛油的比例也稍微有了調整，讓台灣人可以品嘗到美味的辣湯。

▲老闆阿中說著重慶鍋的歷史，還有自家的賓士鍋 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲老闆阿中說著重慶鍋的歷史，還有自家的賓士鍋 。（圖／記者吳奕靖攝）

開幕前三個月，阿中親自試了不下百鍋的口味，最後確定自家重慶辣有分成三種，分別是「鍋底辣」、「中辣」以及「變態辣」，而他自己也首推變態辣，因為裏頭放的是魔鬼椒，基本上有超過40萬度的辣，「很辣，超級辣，但是它的辣不是很膩的，是會讓人越辣越想吃」。

試營運期間，有不少客人來嘗試，雖然吃到滿頭大汗，但還是一直吃，而且還會「回流」，讓老闆阿中笑著說：「一試成主顧。」除了辣之外，這家店還有一項重慶火鍋的特色餐點，就是利用溫體牛加上辣椒麵沾上蛋黃再下鍋8到10秒，牛肉口感比外頭的牛肉鍋更為軟嫩，滑順。

如今才剛試營運，就有不少美食部落客來嚐鮮，也成功征服他們的味蕾，讓店面在得到許多開箱心得後一戰成名。或許老闆阿中敢挾著平價、辣度的重慶鍋插旗美術館戰區，這鍋的魅力可能是民眾自己要跑一趟，用自己的嘴試過才知道，為何能夠在google評論上拿到4.9顆星的原因，到底在哪裡。

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