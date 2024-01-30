金門台電發電廠連續10年送暖　招待70名阿公阿嬤大賣場搶購年貨

▲金門台電連續9年舉辦銀髮關懷公益活動，招待長者大賣場買年貨。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

台電公司為回饋社會，連續10年舉辦銀髮關懷公益活動，照顧電廠所在地周邊村里關懷戶，共同開心迎新年。今(30)日上午由塔山發電廠、金門區營業處、核能除役及選址溝通中心聯合舉辦「塔山發電廠銀髮關懷-採購年貨活動」，陪伴關懷戶長者至量販賣場購置年節生活必需品，全程一條龍貼心的服務最後還將年貨打包到家，讓70名長者開心比讚！

[廣告]請繼續往下閱讀...

金門台電表示農曆春節將至，塔山發電廠及核能除役及選址溝通中心於30日上午9時許辦理「塔山發電廠銀髮關懷-採購年貨活動」，70長者走入賣場搶購年貨，由台電服務人員陪伴關懷對象至量販賣場購置生活必需品。

此外，明日中午11點50分也舉辦「金門地區銀髮關懷-圍爐活動」，主辦單位出動75名志工陪伴關懷對象到餐廳一起感受年節熱鬧氣氛，希望在年節時，讓需要關懷的人們都能開心過節，盡到企業社會責任。

金門位處離島，年輕人大多離開家鄉到大都市就業與發展，家中僅留長輩獨自生活，除了用電安全觀念不足，也難自理電器損壞的修繕問題，造成生活上諸多不便與安全威脅。

塔山發電廠自2015年起開始辦理銀髮關懷公益系列活動，至今已經10年，秉持著台電公司「誠信、關懷、服務、成長」之宗旨，電廠志工們於端午節、中秋節及春節前皆會訪視電廠所在地周邊之金水里、夏興、后園、賢庵、古城與烈嶼鄉之東林、湖下等75名關懷對象家中，除了噓寒問暖、贈與伴手禮外，亦協助其住家簡易電器修繕與用電安全評估。