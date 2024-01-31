　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

因財施教？小學生寒假作業問「爸媽收入」　家長傻眼：背景調查吧

▲小學生寒假作業問爸媽收入，房車貸多少。（圖／翻攝自微博）

▲小學生寒假作業問「爸媽收入」。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

廣東一位媽媽昨（30）日在檢查孩子的寒假作業時，發現其中一項題目為讓孩子詢問「父母的收入」，並填寫在表格內，不僅如此，還有房貸、車貸等家中金錢分配問題。讓該名媽媽直呼傻眼，「根本是在做家庭背景調查吧！」

據《椒點視頻》報導，1月30日，廣東一位媽媽發布了一段影片，稱孩子的國文寒假作業，要求學生填寫家庭的收支狀況。畫面中可見，表格中不但有父母分別的薪資收入，支出的欄位還有食品、日常用品、房貸、車貸。

▲▼寫作業，小學生，學生，女學生，示意圖。（圖／CFP）

▲該名媽媽表示，對於孩子填寫這個表格感到不解。（示意圖／CFP）

該位媽媽表示，「這個作業的標題寫的是閱讀親情，意思就是讓孩子了解一下，自己家裡的收支情況，然後去感恩父母，我對這種作業的意義所在，感到非常疑惑。我就好奇了，這是一個作業，還是一個家庭背景的調查？」

相關貼文引起熱議，不少網友也表示不理解，「這個像是調查家庭狀況的，哪裡像是作業」、「了解人家這個幹嘛呀」、「學校作業要求填寫家庭隱私，這是合法的嗎」、「又不是調查戶口，比公安局查的還嚴，現在的學校是越來越離譜了」、「對這份作業感到難以理解」、「因材（財）施教」。

也有人指出，老師也不可能去核實，「隨便填個0也行吧，老師怎麼檢查真假」、「不就是個孩子的作業，何必那麼敏感，寫1000萬也可以啊」、「抱著虛虛實實的態度填就可以了，認真就輸了」。

ET快訊
「生鮮先生」過期品改日期　老闆背景超硬：爸當過立委、兄是議員
不只房間沒整理！　高嘉瑜再爆「12年沒好好洗過車」
快訊／雪碧真的提告了！　按鈴控Toyz
柴犬「連汪9聲」！　新北男刮中100萬大紅包
這貼圖太大了！從LINE爬出「塞滿螢幕」　網嚇：容易砸手機
斬首親爸「提頭顱拍片」上傳YouTube！　美32歲男被捕
獨／砰！上班途中「車窗破裂」　竟是子彈射進駕駛座
韓江配不穩？　傳4藍委跑票「身分線索曝」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

36歲女子乳癌末期！列100個遺願清單　稱：想給孩子留個念想

港23條立法增境外干預罪　學者：發表言論或違法

雪域高原兩種瀕危牛僅剩一頭種牛　陸成功複製8頭公牛成世界首例

因財施教？小學生寒假作業問「爸媽收入」　家長傻眼：背景調查吧

防止陸科目三「舞統」台灣？　國台辦：十分可笑

恢復1年兵制！台灣父母憂擦槍走火　國台辦：屏除「台獨」台海安寧

iPhone銷量面臨顯著衰退！　專家：流失客群多選擇「華為」

小姊弟墜15樓慘死！狠父與小三合謀殺害骨肉　2人被「執行死刑」

福建書記及省長赴東部戰區慰問官兵：為完成祖國統一作出更大貢獻

M503優化兩岸往來包括陸客團赴台？　國台辦：障礙不在大陸

雪碧嗆Toyz「嘴臭被打應該的」　他反擊：破麻，回去伺候乾爹..挨告了

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

吳宗憲上《夜夜秀》狂被消音　虧Albee：為什麼不敢笑？

瞞父母向銀行貸款100萬　她勇敢坦承爸媽回應惹淚

用飲料來決定性別趴結果！　「有無加珍珠」喝了才知道

儒哥評超甲組醋飯真的不好吃　正妹嚐1口「有點苦」：快吐了

糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

賣場買即期牛小排吃到拉肚子　高雄男氣壞控：連3塊都發臭

36歲女子乳癌末期！列100個遺願清單　稱：想給孩子留個念想

港23條立法增境外干預罪　學者：發表言論或違法

雪域高原兩種瀕危牛僅剩一頭種牛　陸成功複製8頭公牛成世界首例

因財施教？小學生寒假作業問「爸媽收入」　家長傻眼：背景調查吧

防止陸科目三「舞統」台灣？　國台辦：十分可笑

恢復1年兵制！台灣父母憂擦槍走火　國台辦：屏除「台獨」台海安寧

iPhone銷量面臨顯著衰退！　專家：流失客群多選擇「華為」

小姊弟墜15樓慘死！狠父與小三合謀殺害骨肉　2人被「執行死刑」

福建書記及省長赴東部戰區慰問官兵：為完成祖國統一作出更大貢獻

M503優化兩岸往來包括陸客團赴台？　國台辦：障礙不在大陸

客傳會再發聲！董事出面批網紅惡搞客家精神：沒人可輕率扭曲族群

吳尊曬杜拜旅遊照！留言區稱女兒「二老婆」　遭網砲轟：不噁心嗎

法巴：聯準會5月開始降息150碼　看好6大投資主題

他包2千壓歲錢給小孩「紅包卻被亂丟」！一票曝原因：拿到無感

首付68萬起入主「保辰一森園」大中科生活圈

陳哲遠心動「4千年一遇美女」鞠婧禕！讚共情：眼淚跟開了水龍頭一樣

Angelababy社群全面解封！陷Lisa「瘋馬秀」風波　遭封殺3個月

台南市重視酒駕防制　連3年獲警政署考評六都第一

「生鮮先生」過期食材改日期　老闆背景超硬：爸當過立委兄是議員

嘉義縣義竹公共托育家園開放報名　 2月正式收托

腳邊有異物！主人驚醒　掀棉被見「貓咪產子」

大陸熱門新聞

35歲男存下440萬　靠利息躺平：幹嘛結婚

9歲男童腎取「56顆結石」！因媽媽的寵溺菜單

他拚發財刮11萬刮刮樂　結局淪落警局

狠父與小三合謀把兒女扔下15樓　2人被執行死刑

光緒親爹墓被盜！8人組團挖「醇親王」墓葬

陸取消M503偏置更近海峽中線

《甄嬛》女星槓上地雷五星飯店！房務沒品嗆1句話

尾牙抽中一等獎！全場看他上台「被撿屍」

陸今冬最大雨雪天氣來襲 15年來最強極端凍雨暴雪齊至

照顧癡呆父10多年！30歲女「活得像50歲」

露營被吵醒　清晨5點女性呻吟聲響遍全區

馬化騰穿79.99元毛衣　網友掀熱議

遊覽車視線死角釀禍！7歲男童慘壓死在車底

陸「弒母案」主嫌執行死刑 律師安排會見被告知：不用來了

更多熱門

相關新聞

汕頭海岸現巨大鯨屍擱淺　官方籲民眾勿圍觀！暫時不會「鯨爆」

汕頭海岸現巨大鯨屍擱淺　官方籲民眾勿圍觀！暫時不會「鯨爆」

大陸有民眾近日在廣東汕頭海岸邊發現一頭死亡鯨魚的屍體，擱淺在消波塊旁，身體還微微膨脹，擔心會發生「鯨爆」。對此，汕頭農業農村局呼籲，網路流傳的「鯨爆」暫時不會發生，已將現場周邊封鎖管制，待30日下午漲潮後，便會根據現場情況將鯨魚屍體打撈上岸，後續將做成標本或進行無害化處理。

爸爸花20年存60斤「陳皮」！給女兒做嫁妝

爸爸花20年存60斤「陳皮」！給女兒做嫁妝

教授與博士來開課南大小學生「豬」道了

教授與博士來開課南大小學生「豬」道了

小三是公司正妹同事…國企主管趁老婆懷孕出軌

小三是公司正妹同事…國企主管趁老婆懷孕出軌

全裸男子突掏剪刀瘋狂捅刺！33歲女工臥倒血泊

全裸男子突掏剪刀瘋狂捅刺！33歲女工臥倒血泊

關鍵字：

寒假作業家庭背景調查父母收入廣東小學生

讀者迴響

熱門新聞

快訊／曹佑寧爆娶王淨「本人16字親發聲」！

35歲男存下440萬　靠利息躺平：幹嘛結婚

即／知名女星北市遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫痛哭

王淨爆閃婚曹佑寧！「交往不到1年就登記」

4樂天女孩變被告！深夜抵廉政署訊問到天亮

「全台有雨」時間曝　過年變天恐有冷氣團

IG女網紅是詐團首腦　住處搜出330萬現金

韓瑞希疑自爆「約砲安孝燮」！IG秒改口

電梯門一開傻眼！　單身女驚見「情侶活塞運動」愣在原地

胡瓜兒被拍「喇舌馬尾妹」！

三上悠亞來台「現場無P原圖」瘋傳！臉上2部位變樣

溫翠蘋認13天前遭踹肚「痛到蹲地尖叫爆哭」

即／雲林廠房遭掃射！滿地彈殼驚悚畫面曝

害偉晉丟工作？網點名莎莎惹怒Lulu

快訊／民眾黨推黃珊珊參選立法院長

更多

最夯影音

更多
雪碧嗆Toyz「嘴臭被打應該的」　他反擊：破麻，回去伺候乾爹..挨告了

雪碧嗆Toyz「嘴臭被打應該的」　他反擊：破麻，回去伺候乾爹..挨告了
知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

吳宗憲上《夜夜秀》狂被消音　虧Albee：為什麼不敢笑？

吳宗憲上《夜夜秀》狂被消音　虧Albee：為什麼不敢笑？

瞞父母向銀行貸款100萬　她勇敢坦承爸媽回應惹淚

瞞父母向銀行貸款100萬　她勇敢坦承爸媽回應惹淚

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面