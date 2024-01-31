因財施教？小學生寒假作業問「爸媽收入」　家長傻眼：背景調查吧

▲小學生寒假作業問「爸媽收入」。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

廣東一位媽媽昨（30）日在檢查孩子的寒假作業時，發現其中一項題目為讓孩子詢問「父母的收入」，並填寫在表格內，不僅如此，還有房貸、車貸等家中金錢分配問題。讓該名媽媽直呼傻眼，「根本是在做家庭背景調查吧！」

據《椒點視頻》報導，1月30日，廣東一位媽媽發布了一段影片，稱孩子的國文寒假作業，要求學生填寫家庭的收支狀況。畫面中可見，表格中不但有父母分別的薪資收入，支出的欄位還有食品、日常用品、房貸、車貸。

▲該名媽媽表示，對於孩子填寫這個表格感到不解。（示意圖／CFP）

該位媽媽表示，「這個作業的標題寫的是閱讀親情，意思就是讓孩子了解一下，自己家裡的收支情況，然後去感恩父母，我對這種作業的意義所在，感到非常疑惑。我就好奇了，這是一個作業，還是一個家庭背景的調查？」

相關貼文引起熱議，不少網友也表示不理解，「這個像是調查家庭狀況的，哪裡像是作業」、「了解人家這個幹嘛呀」、「學校作業要求填寫家庭隱私，這是合法的嗎」、「又不是調查戶口，比公安局查的還嚴，現在的學校是越來越離譜了」、「對這份作業感到難以理解」、「因材（財）施教」。

也有人指出，老師也不可能去核實，「隨便填個0也行吧，老師怎麼檢查真假」、「不就是個孩子的作業，何必那麼敏感，寫1000萬也可以啊」、「抱著虛虛實實的態度填就可以了，認真就輸了」。